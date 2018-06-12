Украина предоставила суду ООН 90 кг доказательств в иске против России

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Украина подала в Международный суд ООН меморандум по делу против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В начале этого года Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России.

Украина просит суд признать, что РФ нарушила Конвенцию о финансировании терроризма, оказав помощь незаконным вооруженным формированиям, которые "участвуют в совершении террористических актов в Украине", - "ДНР" и "ЛНР".

Также в иске говорится о нарушении прав крымских татар и украинцев со стороны российской власти, а также подконтрольных РФ властей аннексированного Крыма.

Международный суд ООН начал рассмотрение дела Украины против России в марте этого года.

В апреле Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. При этом суд в Гааге согласился принять меры для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.

Кроме того, суд потребовал от России обеспечить право жителей Крыма на получение образования на украинском языке.

Президент Петр Порошенко отметил символичность того, что подача обвинений в адрес России произошла в российский национальный праздник.

"Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня - День России - для подачи меморандума по делу Украины против России", -написал Порошенко.

"Меморандум содержит чрезвычайное для практики суда количество доказательств. Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна нести за это ответственность", - отметил президент Порошенко.

Копірайт зображення AFP Image caption Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль курирует международные иски Украины

Как объяснила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая курирует международные иски Украины, подача меморандума - "Рубикон в рассмотрении дела", поскольку это "основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН".

По ее словам, "после представления меморандума - дальнейшая дискуссия сторон будет базироваться на критике и защите того, что приведено в меморандуме".

"Поставки оружия незаконным вооруженным формированиям классифицируется как финансирование терроризма, и дискриминация украинцев и крымских татар в незаконно оккупированном Крыму - лишь отдельные эпизоды противоправных деяний РФ", - отметила Зеркаль.

Она прогнозирует, что после подачи меморандума Россия получит право подать свои возражения относительно наличия юрисдикции у суда рассматривать это дело.

По словам Зеркаль, практика показывает, что рассмотрение вопроса о юрисдикции займет около полутора лет.

Дело не одного года

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Василенко представлял Украину в Международном суде ООН - в деле против Румынии

Окончательное решение суд может вынести примерно через три года, считает Владимир Василенко, украинский правовед-международник, доктор юридических наук, профессор, представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010 гг.).

После того, как российская сторона подготовит свой ответ, Украина имеет право сделать "реплику" на этот ответ, после чего Россия снова получит право ответа.

После письменного этапа слушаний будет назначен устный. И только после этого суд примет решение, говорит Василенко.

Внушительный вес меморандума - около 90 кг - украинский юрист объясняет тем, что претензии Украины сопровождаются большой доказательной базой.

Вместе с тем, отмечает Владимир Василенко, подробные выводы относительно документа можно делать только после ознакомления с ним.

Он отмечает, что иск Украины касается только нарушения Россией международных конвенций:

"Что касается других правонарушений, которым в том числе является и преступление агрессии, то для того, чтобы Международный суд ООН рассмотрел это дело, необходимо согласие обеих сторон".

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