Лубутен отстоял право на красную подошву

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Верховный суд Европы признал эксклюзивное право обувной компании Christian Louboutin на фирменный атрибут, который можно встретить практически во всех моделях ее обуви.

Бренд Christian Louboutin имеет свою отличительную особенность - это известнейшая узнаваемая подошва ярко-красного цвета.

Ее появление имеет несколько историй. Одна из них гласит, что это был дизайнерский эксперимент, когда Лабутен увидел в руках своей ассистентки красный лак для ногтей, у него возникла идея, и он взял и закрасил им черную подошву.

Борьба Christian Louboutin за монополию на красный цвет тянется уже не первый год.

Тяжба началась в 2012 году, когда голландский ритейлер Van Haren представил коллекцию обуви Fifth Avenue в сотрудничестве с голливудской актрисой Хэлли Берри. В коллекции были туфли-лодочки с красными подошвами.

Лубутен счел это незаконным использованием элемента своего товарного знака, на тот момент законодательно защищенного в странах Бенилюкса. С ним согласился Гаагский окружной суд, вынесший в отношении Van Haren временный судебный запрет.

Ритейлеру запретили продавать сине-черные туфли с красной подошвой, но в 2014 году Van Haren подал апелляцию, и дело направили в Европейский суд для прояснения.

Представители Van Haren настаивают, что у Лубутена не может быть эксклюзивного права на красные подошвы, поскольку по законам ЕС "форма товара, добавляющая ему значительную стоимость" не может считаться элементом торговой марки.

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