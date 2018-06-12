В Африке массово гибнут тысячелетние баобабы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Возраст деревьев превышал 1000 лет

Большая сачть старейших и крупнейших африканских баобабов погибла за последние 12 лет, пишет корреспондент BBC Хелен Бриггс.

Причина вымирания специалистам пока неясна. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Plants.

Исследователи полагают, что гибель вековечных баобабов "может быть как минимум частично связана со значительными изменениями климата, которые особенно сильно повлияли на южную Африку".

Чтобы узнать точные причины их гибели, необходимы дальнейшие исследования.

Копірайт зображення Бет Мун Image caption Баобаб может хранить огромное количество воды, чтобы вынести резкие условия засухи

Эти деревья могут достигать огромных размеров, а продолжительность жизни некоторых из них составляет сотни, если не тысячи лет.

Исследователи из ЮАР, Румынии и США говорят, что потеря этих растений - беспрецедентное событие.

"Совершенно поразительно и волнующе, что столько тысячелетних деревьев гибнет в нашу эпоху", - отметил соавтор исследования Адриан Патрут из Университета Бабеш-Боляи в Румынии.

Тысячелетние деревья

Копірайт зображення Jocelyn Alexander Image caption Баобаб Панке считался священным в Зимбабве. Его обхват составлял 25,5 метра, высота - 15,5 метра, а возраст - примерно 2 429 лет. Дерево погибло в 2011 году. Фото 1997 года

Биологи применили метод радиоуглеродного датирования, чтобы определить возраст и особенности старейших и крупнейших баобабов мира. Всего они изучили более 60 деревьев, исследование продлилось 12 лет - с 2005 по 2017 год.

Неожиданно оказалось, что самые большие и старые деревья погибли за время исследования. Всего частично или полностью умерло десять деревьев. Девять из них входили в список самых старых деревьев, пять - в список самых крупных в мире. Все они находились в южной части Африки - Зимбабве, Намибии, Южной Африке, Ботсване и Замбии.

Возраст погибших растений составлял от 1100 до 2500 лет.

Среди них - баобаб Панке, который считался священным в Зимбабве. Его обхват составлял 25,5 метра, высота - 15,5 метра, а возраст - примерно 2 429 лет. Все его стебли погибли и обрушились в 2010-2011 годах.

Ученые пишут, что баобабов очень трудно убить. Деревья выживают, даже если их сжечь или лишить коры.

"Когда они умирают, они просто сгнивают изнутри и внезапно падают, оставляя кучу трухи", - пишут специалисты.

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