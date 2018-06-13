Сумку секонд-хенд продали на аукционе более чем за $200 тыс.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сумку продали на аукционе Christie's во вторник

В Лондоне продали бывшую в употреблении сумочку Hermes Birkin за 217 144 долларов. Таким образом, она поставила новый европейский рекорд, став самой дорогой сумкой, проданной на аукционе.

На сумке Himalaya Birkin, изготовленной в 2008 году, замок из белого золота, инкрустированный бриллиантами.

Мировым рекордсменом является другая сумка Hermes Birkin, проданная в 2017 году на аукционе в Гонконге за 380 тыс. долларов.

"Самая ценная сумка"

Это "бесспорно ценная сумка в мире", заявили организаторы аукциона Christie's.

Состояние 10-летней сумки из крокодиловой кожи, как отмечается, "второй степени" - то есть она не имеет очевидных недостатков.

Ее ширина всего 30 см.

Копірайт зображення Christie's

Название аксессуара связано с его цветом, который, как говорят, напоминает горные склоны Гималаев.

Синий вариант сумки 2006 года был продан на том же аукционе во вторник за 133,5 тыс. долларов.

С сумками этой редкой модели были замечены такие знаменитости как Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм и Селин Дион.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Среди любителей сумок Birkin - Мэрайя Кэри, Тамара Экклстоун и Хлои Кардашьян

Цена на новые сумки Birkin может начинаться с 9,3 тыс. долларов за штуку, но их нелегко купить - желающие приобрести такую сумку должны записываться в длинные списки ожидания.

Французский модный дом Hermes разработал сумку Birkin в 1981 году.

Она получила название в честь певицы и актрисы Джейн Биркин, став одним из самых популярных аксессуаров в мире.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram