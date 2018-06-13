Сумку секонд-хенд продали на аукционе более чем за $200 тыс.
В Лондоне продали бывшую в употреблении сумочку Hermes Birkin за 217 144 долларов. Таким образом, она поставила новый европейский рекорд, став самой дорогой сумкой, проданной на аукционе.
На сумке Himalaya Birkin, изготовленной в 2008 году, замок из белого золота, инкрустированный бриллиантами.
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Мировым рекордсменом является другая сумка Hermes Birkin, проданная в 2017 году на аукционе в Гонконге за 380 тыс. долларов.
"Самая ценная сумка"
Это "бесспорно ценная сумка в мире", заявили организаторы аукциона Christie's.
Состояние 10-летней сумки из крокодиловой кожи, как отмечается, "второй степени" - то есть она не имеет очевидных недостатков.
Ее ширина всего 30 см.
Название аксессуара связано с его цветом, который, как говорят, напоминает горные склоны Гималаев.
Синий вариант сумки 2006 года был продан на том же аукционе во вторник за 133,5 тыс. долларов.
С сумками этой редкой модели были замечены такие знаменитости как Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм и Селин Дион.
Цена на новые сумки Birkin может начинаться с 9,3 тыс. долларов за штуку, но их нелегко купить - желающие приобрести такую сумку должны записываться в длинные списки ожидания.
Французский модный дом Hermes разработал сумку Birkin в 1981 году.
Она получила название в честь певицы и актрисы Джейн Биркин, став одним из самых популярных аксессуаров в мире.