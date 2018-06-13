Футбольный ЧМ-2026 примут США, Канада и Мексика

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Конгресс ФИФА выбрал странами-хозяйками чемпионата мира по футболу 2026 года США, Мексику и Канаду. Никогда раньше чемпионат мира не проводился сразу в трех странах.

На проведение ЧМ-2026 претендовали две заявки. Кроме США, Мексики и Канады, которые подали совместную заявку, принять чемпионат хотели в Марокко.

14 июня стартует чемпионат мира в России. Матч-открытие с участием сборных команд России и Саудовской Аравии состоится на стадионе "Лужники".

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре.

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