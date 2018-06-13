Европарламент одобрил миллиард для Украины: когда Киев получит эти деньги?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Европарламент сделал шаг к предоставлению Украине помощи

Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Однако это решение Европарламента еще требует дальнейшего утверждения Советом ЕС. Также предложение могут вернуть в парламент, если к документу внесут существенные поправки.

Помощь для Украины в размере один миллиард евро рассчитана на несколько лет и может предоставляться двумя траншами.

Даже в случае окончательного утверждения органами ЕС предложения Еврокомиссии, предоставление средств будет предметом дальнейших переговоров с Украиной и будет зависеть от выполнения ряда требований в сфере борьбы с коррупцией и продолжения Киевом сотрудничества с Международным валютным фондом.

Поэтому в ЕС после анализа выполнения этих пунктов будут принимать отдельное решение.

Как написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, при положительном сценарии Украина может получить первый транш не раньше сентября 2018 года.

Макрофинансовая помощь от ЕС - это на самом деле кредит, который Украина фактически получит в беспроцентное пользование на срок до 15 лет.

Новая программа и старые требования

В конце 2017 года стало известно, что из-за невыполнения Украиной ряда требований третьей программы макрофинансовой помощи Киев не получил последние 600 млн евро.

Тогда одной из главных преград стал отказ Украины снять запрет на экспорт леса-круляка. В рекомендациях комитета иностранных дел Европарламента говорится, что решение по каждому отдельному траншу помощи будет приниматься после выполнения условий, в число которых могут войти и невыполненные во время третьей программы сотрудничества.

Image caption В ноябре 2017 года на саммите в Брюсселе Петр Порошенко услышал плохие новости от ЕС

В ноябре 2017 года на саммите в Брюсселе объявили, что взамен недовыполненной третьей программы, во время которой Киев получил 1,2 млрд евро в 2015-2017 годах, украинцам предложат четвертую с новыми требованиями.

Весной Еврокомиссия сделала законодательное предложение и объявила, что сумма программы - 1 млрд евро, а не 1,8, как предполагалось ранее.

Тогда было четко оговорено, что предоставление новых траншей ЕС для проведения структурных реформ будет зависеть от уважения Киевом верховенства права и борьбы с коррупцией, а также от продолжения сотрудничества с МВФ.

Сейчас одним из условий МВФ является создание антикоррупционного суда. Верховная Рада только недавно приняла необходимый закон.

В фонде и в ЕС пока не делали заявлений относительно того, действительно ли этот закон отвечает требованиям, которые выдвигали западные доноры украинским властям. Там объявили, что оценят документ после тщательного ознакомления с его положениями.

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