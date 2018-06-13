В США енот вскарабкался на небоскреб и стал героем

Копірайт зображення Evan Frost/ MPR News Image caption Весь день люди наблюдали за этим маленьким смельчаком

Енот-сорвиголова из американского города Сент-Пол, штат Миннесота, стал интернет-сенсацией, взобравшись по фасаду на 23-этажное офисное здание. Его приключение длилось почти целый день - столько же за происходящим следили случайные прохожие и пользователи Twitter.

Историю енота-удальца рассказали журналисты Общественного радио Миннесоты Эван Фрост и Тим Нельсон, заметившие животное на выступе здания напротив их офиса утром в понедельник.

Копірайт зображення Tim Nelson/ MPR News Image caption Наблюдающие за сценой прохожие волновались о благополучном исходе приключения смельчака

"В понедельник один из моих коллег заметил этого енота на выступе первого этажа - коричневый клубок, напоминающий кота, - вспоминает Эван Фрост. - Во вторник, где-то около 8:30 утра, мы пошли туда и убедились, что это все-таки был енот. Двое сотрудников бизнес-центра принесли несколько длинных палок, чтобы соорудить что-то наподобие лестницы для енота.

Но первая попытка спасения потерпела неудачу: енот, вместо того, чтобы спуститься по палкам вниз, испугался и начал убегать от них, подымаясь вверх.

Поэтому весь вторник животное провело, бегая вверх-вниз по стене здания, время от времени отдыхая на его выступах.

"Это было душераздирающее зрелище, - говорит Тим ​​Нельсон. - Мы представить не могли, чем это все может для него закончиться".

Енот на улице - зрелище, вполне себе привычное для американцев. Обычно они обитают в городских парках и кормятся на городских помойках - за что, кстати, получили вполне заслуженное прозвище "мусорные панды".

"Я говорил с экспертом по дикой природе, который говорит, что на каждую квадратную милю в Миннесоте приходится десяток или два енотов - то есть они повсюду. Но вы не увидите их на стенах офисных многоэтажек", - отмечает Нельсон.

Копірайт зображення Tim Nelson/ MPR News Image caption Окна здания были зашиты из соображений пожарной безопасности, поэтому спасти животное таким образом было невозможно. Еноту ничего не оставалось, как карабкаться дальше вверх

Мужчины не ожидали такой массовой реакции на свои сообщения о еноте в Twitter. Однако оказалось, что за судьбой животного следили тысячи пользователей.

В ответ на вопрос ВВС, удалось ли им в тот день хоть немного поработать - журналисты засмеялись.

Копірайт зображення Evan Frost/ MPR News Image caption Весь день и даже вечер под небоскребом собирались неравнодушные зрители

Копірайт зображення Tim Nelson/MPR News Image caption Одна женщина, которая представилась Марией Люсией, принесла бинокль

В три утра среды - когда животное в конце концов добралось до верхних этажей здания (где его уже ждал кошачий корм и специальные ловушки) - неравнодушная аудитория Twitter вздохнула с облегчением.

Правда, до следующего дня судьба енота все еще оставалась неизвестной - пока сотрудники службы защиты животных не проверили установленные ловушки.

Многие пользователи Twitter считают, что енот повел себя как настоящий боец, не сдаваясь до последнего. В соцсети создали страницу, посвященную смельчаку, где выкладывали его фото и даже снимки игрушек енота, которые люди сшили под впечатлением от происходящего.

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