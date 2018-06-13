В США енот вскарабкался на небоскреб и стал героем
Енот-сорвиголова из американского города Сент-Пол, штат Миннесота, стал интернет-сенсацией, взобравшись по фасаду на 23-этажное офисное здание. Его приключение длилось почти целый день - столько же за происходящим следили случайные прохожие и пользователи Twitter.
Историю енота-удальца рассказали журналисты Общественного радио Миннесоты Эван Фрост и Тим Нельсон, заметившие животное на выступе здания напротив их офиса утром в понедельник.
"В понедельник один из моих коллег заметил этого енота на выступе первого этажа - коричневый клубок, напоминающий кота, - вспоминает Эван Фрост. - Во вторник, где-то около 8:30 утра, мы пошли туда и убедились, что это все-таки был енот. Двое сотрудников бизнес-центра принесли несколько длинных палок, чтобы соорудить что-то наподобие лестницы для енота.
Но первая попытка спасения потерпела неудачу: енот, вместо того, чтобы спуститься по палкам вниз, испугался и начал убегать от них, подымаясь вверх.
Поэтому весь вторник животное провело, бегая вверх-вниз по стене здания, время от времени отдыхая на его выступах.
"Это было душераздирающее зрелище, - говорит Тим Нельсон. - Мы представить не могли, чем это все может для него закончиться".
Енот на улице - зрелище, вполне себе привычное для американцев. Обычно они обитают в городских парках и кормятся на городских помойках - за что, кстати, получили вполне заслуженное прозвище "мусорные панды".
"Я говорил с экспертом по дикой природе, который говорит, что на каждую квадратную милю в Миннесоте приходится десяток или два енотов - то есть они повсюду. Но вы не увидите их на стенах офисных многоэтажек", - отмечает Нельсон.
Мужчины не ожидали такой массовой реакции на свои сообщения о еноте в Twitter. Однако оказалось, что за судьбой животного следили тысячи пользователей.
В ответ на вопрос ВВС, удалось ли им в тот день хоть немного поработать - журналисты засмеялись.
В три утра среды - когда животное в конце концов добралось до верхних этажей здания (где его уже ждал кошачий корм и специальные ловушки) - неравнодушная аудитория Twitter вздохнула с облегчением.
Правда, до следующего дня судьба енота все еще оставалась неизвестной - пока сотрудники службы защиты животных не проверили установленные ловушки.
Многие пользователи Twitter считают, что енот повел себя как настоящий боец, не сдаваясь до последнего. В соцсети создали страницу, посвященную смельчаку, где выкладывали его фото и даже снимки игрушек енота, которые люди сшили под впечатлением от происходящего.