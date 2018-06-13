Могут ли лекарства вызвать депрессию?

Копірайт зображення Getty Images Image caption По словам экспертов, врачи должны предоставлять полную информацию о лекарственных препаратах, которые вы принимаете

Когда мы слышим о побочных эффектах лекарств, чаще всего первое, что нам приходит на ум, это физическая реакция нашего тела, например, головная боль или сыпь.

Однако американские ученые представили новые доказательства того, что многие рецептурные препараты могут вызывать депрессию.

В их числе: сердечные препараты, оральные контрацептивы и даже некоторые обезболивающие.

В исследовании приняли участие 26 тысяч человек - и более трети препаратов, которые они принимали, провоцировали состояние депрессии.

О чем говорит исследование?

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в Журнале Американской медицинской ассоциации, ученые обработали медицинские данные людей, которые употребляли по крайней мере один рецептурный препарат с 2005 по 2014 годы.

У 37% препаратов, которые принимали испытуемые, среди побочных эффектов была депрессия.

Причем у тех, кто принимал только один препарат с такой возможной побочной реакцией, риск развития депрессии возрастал на 7%. У тех, кто принимал два препарата - на 9%, а у тех, кто принимал три препарата, - на 15%.

"Многих удивит, что их лекарства, несмотря на то, что они могут не иметь ничего общего с изменением настроения или любым другим состоянием, которое обычно ассоциируется с депрессией, могут повышать риск возникновения депрессивных симптомов и даже привести к диагностированию депрессии", - отмечает Дима Като из Университета Иллинойса, которая возглавила исследования.

В то же время, следует отметить, что любая болезнь может негативно влиять на настроение. К тому же, некоторые участники исследования уже могли испытывать депрессию ранее.

Что говорят другие эксперты?

Британские эксперты отмечают, что исследование их американских коллег указывает на связь между препаратами и повышенным риском развития депрессии, но не на то, что именно лекарства могут быть причиной такого состояния.

"Неудивительно, что применение препаратов для лечения физических недугов, например, проблем с сердцем или заболеваний легких, может быть связано с депрессивными симптомами, поскольку эти физические недуги и так ассоциируются с повышенным риском депрессии", - объясняет профессор Дэвид Болдуин из британского Королевского колледжа психиатров.

В то же время председатель Королевского колледжа терапевтов профессор Хелен Стоукс-Лампард, отмечает, что это исследование указывает на то, "насколько важно для пациентов рассказывать своим врачам или фармацевтам о всех препаратах, которые они принимают".

Есть ли риск?

Побочные действия зависят от фармокологических свойств препарата. К примеру, депрессия может быть частым побочным эффектом некоторых оральных контрацептивов, то есть встречается у 1 из 10 пациентов.

В свою очередь редкие побочные эффекты могут проявиться у 1 пациента на 10 тысяч.

Профессор Дэвид Тейлор из британского Королевского фармацевтического общества говорит, что важным здесь является и то, существует ли "достоверное объяснение", почему тот или иной препарат вызывает депрессию.

Так, по его словам, оральные контрацептивы могут вызывать депрессию, потому что меняют уровень гормонов в организме - а это влияет на настроение.

В других случаях может быть трудно определить, вызывает депрессию препарат - или ее вызывает сама болезнь, от которой его выписывают.

Что делать?

При первых же признаках лекарственной депрессии сразу же идите к лечащему доктору и информируйте о возникшем побочном действии, советует профессор Тейлор.

Но и в случае перехода на другие лекарства также следует быть осторожным - особенно если вы принимаете одновременно другие препараты

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