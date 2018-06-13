Полиция разоблачила пару, снимавшую порно с 4-летней дочерью

Копірайт зображення npu.gov.ua

В Кривом Роге полиция разоблачила семейную пару, которая эксплуатировала 4-летнюю дочь для порнографических материалов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео", - говорится в сообщении НПУ.

Супругов описывают как "выходцев из одной из стран Кавказского региона". Мужу - 29 лет, жене - 30. Их задержали в среду в их квартире.

"После того, что делала со своей дочерью задержанная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что это существо делало с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить", - отметил Аброськин.

"Меня мало чем уже можно удивить, но это самое гнусное преступление против ребенка, которое я видел. Как так можно с собственным ребенком?" - также написал он в Facebook.

Копірайт зображення npu.gov.ua

Копірайт зображення npu.gov.ua

В полиции рассказали, что пара продавала видео в анонимном сегменте интернета за криптовалюту.

"Полицейские установили ник-нейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов порнографического содержания", - добавили правоохранители.

По оперативной информации, в последний раз этот пользователь загружал файлы несколько суток назад.

В квартире, которую арендовали задержанные, изъяли компьютерную и видеотехнику, мобильные телефоны. На обнародованных фото видно также белье и секс-игрушки.

Правоохранители проводят досудебное расследование. Супружеской паре грозит до 10 лет тюрьмы.

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