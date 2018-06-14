США рассказали, когда снимут санкции с Северной Кореи

Копірайт зображення EPA Image caption Майк Помпео надеется, что КНДР избавится от ядерного оружия до конца 2020 года

Санкции в отношении Северной Кореи не будут ослаблены, пока страна не продемонстрирует "полную денуклеризацию", заявил председатель Государственного департамента США Майк Помпео.

Он рассказал об этом на пресс-конференции с южнокорейскими и японскими партнерами в Сеуле.

Помпео выразил надежду, что основной этап разоружения Северной Кореи закончится до конца 2020 года.

"Еще многое предстоит сделать ..., но главный этап разоружения ... Мы надеемся, что можем достичь этого через два с половиной года", - заявил чиновник.

По словам главы Госдепа, Северная Корея на самом деле готова отказаться от своей ядерной программы.

Конференция состоялась через два дня после исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

Лидеры стран подписали заявление об установлении новых отношений. Северная Корея подтвердила предыдущие обещания работать над "полной денуклеризацией корейского полуострова".

Однако эксперты скептически оценивают это соглашение, ведь в нем не хватает деталей, как именно Северная Корея будет избавляться ядерного оружия и как это проконтролировать.

Отрицает заявление КНДР

Дональд Трамп ранее заявил, что санкции "будут продолжать действовать" пока "не исчезнет фактор ядерного оружия", но было непонятно, что он имел в виду.

Копірайт зображення AFP Image caption Эксперты скептически относятся к договоренностям Трампа и Кима

"В определенный момент я увижу, что их можно убрать, и они исчезнут, но тогда, когда мы будем на правильном пути", рассказал он после саммита.

Майк Помпео поехал в Южную Корею, чтобы пообщаться с региональными союзниками США о соглашении с КНДР и о неожиданном заявлении Трампа о прекращении военных учений, которые злилиПхеньян.

Госсекретарь США опроверг сообщения государственных СМИ Северной Кореи о том, что Трамп и Ким договорились о постепенном процессе ядерного разоружения.

Северные корейцы сделали это, чтобы показать, что США будут ослаблять санкции уже во время разоружения.

"Мы верим, что Ким Чен Ын понимает актуальность денуклеризации. Мы должны делать это быстро", - заявил Помпео.

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