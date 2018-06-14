Почему взрослые в Японии "молодеют"

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В Японии стали раньше взрослеть. Правительство приняло законопроект, согласно которому взрослым человек будет считаться не в 20, а в 18 лет. Когда документ вступит в силу в 2022 году, это повлияет на миллионы людей в стране.

Этот показатель изменили впервые с 1876 года.

Что разрешат 18-летним?

Главное изменение: они смогут жениться без родительского согласия.

Сейчас мужчины старше 18 лет и 16-летние девушки могут вступать в брак, но только с согласия родителей. В противном случае им должно быть больше 20.

Они также смогут подать заявку на получение кредитных карточек и займа без родительского разрешения, и, если они этого захотят, получат паспорт на 10 лет.

Сейчас несовершеннолетним выдают паспорта, которые действительны в течение пяти лет, но для этого необходима подпись родителей или опекуна.

Для такого "взросления" в Японии внесли изменения в более чем 20 законов, в том числе о национальности и определенных профессиональных квалификациях.

Люди с диагнозом "Нарушение гендерной идентичности" смогут подать заявление о том, чтобы их пол юридически изменили в 18 лет.

Что им не разрешают?

И все же 18-летним в Японии не разрешают пить алкоголь, курить, играть в азартные игры и усыновлять детей.

Чтобы иметь право все это делать, им должно исполниться 20.

Как реагируют люди?

Многие в социальных сетях не в восторге от нового законопроекта.

"То есть мне будет 18 лет и я буду взрослым, но я не смогу выпить алкоголя или сыграть в азартные игры? - спрашивает один из пользователей Twitter. - Это не имеет смысла".

"Я могу взять кредит, когда мне исполнится 18 лет, но алкоголь все равно запрещен", - отметил другой пользователь.

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Некоторые также отметили, что из-за изменений возникнет путаница с церемонией "День совершеннолетия" - японским праздником, ежегодно проводимым в январе для людей, которым исполнилось 20 лет, чтобы официально поздравить их со взрослой жизнью.

"Так что же произойдет с нашей церемонией "День совершеннолетия"? Разве мы все еще празднуем его, когда нам 20 лет?" - написал один пользователь в Twitter.

"Январь - это вступительный экзамен в университет для 18-летних, и тогда мы не можем провести церемонию ... так когда же она будет?" - спрашивает один японский пользователь.

Для чего изменения?

Вопрос зрелости в Японии был открыт давно, а Законодательный совет Министерства юстиции в 2009 году выпустил отчет, в котором рекомендовал, чтобы возраст "взрослости" снизили до 18 лет.

Члены правящей Либерально-демократической партии говорят, что изменения призваны предотвратить старение нации и поднимать уровень рождаемости.

В 2015 году правительство разрешило участвовать в выборах с 18 лет.

Теперь в Японии 18-летние будут взрослыми?

Закон вступит в силу только в апреле 2022 года, поэтому, к сожалению, тем, кому сейчас 18, еще придется ждать до 20 лет, пока их будут считать взрослыми.

Это означает, что сегодняшние 14-летние станут первыми детьми, которые подпадают под новый закон.

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