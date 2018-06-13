От Абхазии до Боливии: кто приедет на открытие ЧМ-2018 в Москве

Копірайт зображення Kremlin.ru Image caption Владимир Путин уже принимает гостей. На фото - президент Боливии Эво Моралес

На фоне частичного политического бойкота Чемпионата мира по футболу на открытие соревнований в Москву приедут преимущественно лидеры СНГ, нескольких непризнанных государств и латиноамериканских стран.

О почетных гостях открытия ЧМ-2018 российским СМИ рассказал представитель Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ни одного лидера ЕС и НАТО на матче-открытии не будет, как и большинства руководителей стран-участниц чемпионата.

ВВС News Украина сообщала, что ряд президентов западных стран либо объявили бойкот ЧМ-2018 в России, либо допустили приезд на выступление только своих сборных.

Частичный бойкот ЧМ связан с отравлением в Англии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, а также требованием к России освободить находящихся в российских тюрьмах политзаключенных, в частности, украинца Олега Сенцова.

Без западных стран

Посетить открытие ЧМ-2018 решили более десяти лидеров различных признанных и непризнанных государств мира.

"По случаю ЧМ в Москву прибудут лидеры Казахстана, Беларуси, Абхазии (непризнанная большинством стран мира часть Грузии. - Ред.), Кыргызстана, Молдовы, Панамы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии (непризнанная большинством странами мира часть Грузии - Ред.), а также избранный президент Парагвая", - заявил Дмитрий Песков.

Копірайт зображення Andrii.Yermolenko Image caption Один из плакатов информационной кампании по бойкоту ЧМ-2018 в России

Кроме того, по словам советника Путина, церемонию открытия посетят наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, а также председатель президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Нам.

А на финальную игру прибудут президенты Азербайджана, Руанды, Боливии и главы правительств Армении и Ливана, с которым Путин встретится уже 13 июня.

По словам Пескова, они посетят матч открытия чемпионата мира, а приветствовать их будут Владимир Путин и руководитель ФИФА Джанни Инфантино.

Подробнее о том, почему мировые лидеры бойкотируют ЧМ-2018 в России или его открытие читайте тут.

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