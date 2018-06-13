Потоп и огромный град - западные области оправляются от непогоды

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Ужгороде выпал град величиной с грецкий орех

Сотни городов и сел остались без электричества, подъем уровней воды в реках, град гигантских размеров - непогода разыгралась в западной Украине.

Накануне спасатели объявили штормовое предупреждение в ряде областей.

В ГСЧС сообщили, что грозы, град и шквалы надвигаются на центральные и северные области страны.

Град

В результате ухудшения погоды накануне 13 июня без электричества остались почти 240 населенных пунктов в семи областях. Больше всего - в Хмельницкой, Львовской и Черновицкой областях.

Это произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач, отметили в ГСЧС.

Весь день над возобновлением подачи электроэнергии работали бригады "Облэнерго".

В Хмельницкой области из-за ударов молний произошло три пожара.

В Иршавском и Тячевском районах Закарпатья гроза и град повредили крыши 250 зданий.

В Черновицкой области град повредил шиферные крыши школ, госучреждений и домов. Без электричества остались почти 50 населенных пунктов.

В Черновцах, как сообщили в облгосадминистрации, в результате падения деревьев повреждены два автомобиля и один маршрутный автобус. Непогода подтопила ряд улиц и железнодорожный вокзал.

На фото, которые люди выкладывают в соцсетях, видно, что размеры отдельных градин достигали теннисного мяча.

Пострадавших в результате непогоды нет.

Вода

Сильные ливни затопили улицы и в других городах западной Украины.

Спасательные службы сообщили, что на реках бассейна Днестра ожидается рост уровней воды на 0,5-1,5 метра.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования селей", - сообщили в ГСЧС.

Там добавили, что 13 июня в западных, северных и центральных областях Украины, в том числе в Киеве, ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра до 15-20 метров в секунду.

Огонь

В то же время в Укргидрометцентре сообщили, что 13-15 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса, что увеличивает риск возникновения пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Копірайт зображення ДСНС України

В среду пожарные уже ликвидировали четыре очага возгорания сухостоя в Житомирской области.

На прошлой неделе в 10-километровой Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес площадью 10 гектаров.

Спасатели призвали людей не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах и соблюдать правила безопасности во время отдыха на природе.

В ведомстве напомнили, что на протяжении пожароопасного периода запрещается посещать хвойные леса; разводить костры в лесу и лесополосах; заезжать на автомобиле в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках спички или окурки; сжигать стерню на сельскохозяйственных полях.

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