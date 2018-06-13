Потоп и огромный град - западные области оправляются от непогоды
Сотни городов и сел остались без электричества, подъем уровней воды в реках, град гигантских размеров - непогода разыгралась в западной Украине.
Накануне спасатели объявили штормовое предупреждение в ряде областей.
В ГСЧС сообщили, что грозы, град и шквалы надвигаются на центральные и северные области страны.
Град
В результате ухудшения погоды накануне 13 июня без электричества остались почти 240 населенных пунктов в семи областях. Больше всего - в Хмельницкой, Львовской и Черновицкой областях.
Это произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач, отметили в ГСЧС.
Весь день над возобновлением подачи электроэнергии работали бригады "Облэнерго".
В Хмельницкой области из-за ударов молний произошло три пожара.
В Иршавском и Тячевском районах Закарпатья гроза и град повредили крыши 250 зданий.
В Черновицкой области град повредил шиферные крыши школ, госучреждений и домов. Без электричества остались почти 50 населенных пунктов.
В Черновцах, как сообщили в облгосадминистрации, в результате падения деревьев повреждены два автомобиля и один маршрутный автобус. Непогода подтопила ряд улиц и железнодорожный вокзал.
На фото, которые люди выкладывают в соцсетях, видно, что размеры отдельных градин достигали теннисного мяча.
Пострадавших в результате непогоды нет.
Вода
Сильные ливни затопили улицы и в других городах западной Украины.
Спасательные службы сообщили, что на реках бассейна Днестра ожидается рост уровней воды на 0,5-1,5 метра.
"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования селей", - сообщили в ГСЧС.
Там добавили, что 13 июня в западных, северных и центральных областях Украины, в том числе в Киеве, ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра до 15-20 метров в секунду.
Огонь
В то же время в Укргидрометцентре сообщили, что 13-15 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса, что увеличивает риск возникновения пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
В среду пожарные уже ликвидировали четыре очага возгорания сухостоя в Житомирской области.
На прошлой неделе в 10-километровой Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес площадью 10 гектаров.
Спасатели призвали людей не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах и соблюдать правила безопасности во время отдыха на природе.
В ведомстве напомнили, что на протяжении пожароопасного периода запрещается посещать хвойные леса; разводить костры в лесу и лесополосах; заезжать на автомобиле в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках спички или окурки; сжигать стерню на сельскохозяйственных полях.