Правительство Грузии ушло в отставку после протестов
Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили ушел в отставку на фоне массовых протестов, объяснив свой шаг разногласиями с лидером правящей партии Бидзиной Иванишвили.
"У нас были некоторые разногласия с лидером правящей партии, - сказал Квирикашвили. - Я думаю, настал момент, когда лидер партии должен получить возможность сформировать новый кабинет".
В Тбилиси с конца мая не утихают протесты и митинги с требованием справедливого расследования дел об убийстве подростков в конце прошлого года.
Протестующие, среди которых родственники убитых, правозащитники и различные оппозиционные партии требовали наказания виновных в убийстве и отставки премьер-министра.
Акции протеста уже привели к отставке генерального прокурора.
50-летний Квирикашвили, которого называли ставленником Иванишвили, занимал пост премьера с 2015 года. Отставка премьера согласно грузинской конституции означает отставку всего правительства.
Правящая партия в течение семи дней должна представить президенту страны состав нового правительства. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также в течение семи дней должен представить новый кабинет министров на утверждение парламента страны.
Расследование убийств подростков и недовольство
В декабре прошлого года в Тбилиси были убиты 16-летние школьники Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили.
Жестокое убийство в центре города вызвало большой резонанс в Грузии. С тех пор протесты не утихают.
На скамье подсудимых в качестве подозреваемых в убийстве оказались двое несовершеннолетних. Прокуратура обвиняла обоих в групповом убийстве Саралидзе, а одного из них - в убийстве Дадунашвили.
31 мая тбилисский городской суд признал одного из подозреваемых виновным в умышленном убийстве Дадунашвили.
Второму обвиняемому в этом деле суд переквалифицировал вину, признав его виновным не в убийстве, а в попытке умышленного убийства.
Оба были признаны невиновными в групповом убийстве Давида Саралидзе.
Объявление приговора вызвало волну возмущения в здании суда и негодование отца одного из убитых Зазы Саралидзе, который ранее обвинял прокуратуру в необъективном расследовании.
В начале июня протесты продолжились, что вынудило главного прокурора Ираклия Шотадзе объявить об отставке.
Протестующие тем не менее не разошлись и двинулись шествием к зданию парламента в центре Тбилиси.
Квирикашвили попытался было прийти на акцию протеста у здания парламента, но протестующие начали бросать в него бутылки с криками "Уходи!".
Недовольство Иванишвили
Как утверждает телекомпания "Рустави 2", накануне во вторник экс-премьер и лидер правящей партии "Грузинская мечта" Иванишвили резко раскритиковал деятельность правительства и потребовал отставки премьера, но получил отказ.
Квирикашвили во время назначения в 2015 году называли человеком из окружения Иванишвили.
62-летний бизнесмен и самый богатый человек в Грузии Иванишвили в 2012-2013 годах возглавлял правительство Грузии, после чего объявил об уходе из политики. Многие эксперты говорили тогда, что экс-премьер продолжал и после ухода контролировать реальные рычаги власти в стране.
"Грузинская мечта" в 2012 году победила на парламентских выборах партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позднее партия Иванишвили победила и на выборах в 2016 году.
Весной этого года Иванишвили в политику вернулся и возглавил пост главы основанной им партии "Грузинская политика".