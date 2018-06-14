Скандальные дневники - был ли Эйнштейн расистом?

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Альберт Эйнштейн вел дневник во время путешествия на Дальний Восток в 1920-х годах

Частные записи физика, сделанные во время путешествия в Азию в 1920-х годах, содержат расистские и ксенофобские комментарии.

Написанные между октябрем 1922 и мартом 1923, дневники проливают свет на впечатления ученого от Азии и Ближнего Востока.

Он отправился из Испании на Ближний Восток и путешествовал по Шри-Ланке, Цейлону, Китаю и Японии.

На их страницах физик делает широкие и негативные обобщения, например называя китайцев "трудолюбивыми, грязными, бестолковыми людьми".

Позже Эйнштейн выступал за защиту гражданских прав в США, называя расизм "болезнью белых людей".

Эти дневники впервые издали на английском языке отдельным изданием.

Ученый описал прибытие в Порт-Саид в Египте, где наблюдал "левантинцев всех оттенков ... как будто их изрыгнул ад", поднявшихся на борт, чтобы продать свой товар.

Он также описывал людей в Коломбо в Цейлоне: "Они живут посреди огромной грязи и зловония, мало делают и в малом нуждаются".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эйнштейн путешествовал вместе с женой Эльзой

Но самые острые слова ученый припас для китайцев.

В выдержках из дневников, которые опубликовала газета Guardian, он описал китайских детей как "бездушных и непонятливых" и говорит, что "будет жаль, если эти китайцы вытеснят все другие расы".

В других сообщениях он называет китайцев "своеобразным стадным народом" и "больше похожими на автоматы, чем на людей", а также пишет, что китайские женщины и мужчины почти ничем не отличаются. Эйнштейн также спрашивал, как мужчины могут быть настолько "неспособными защитить себя" от "роковой привлекательности" женщин.

Будучи признанным и как научный деятель, и как поборник гуманитаризма, Альберт Эйнштейн мигрировал в США в 1933 году - после прихода к власти Адольфа Гитлера и его нацистской партии.

Ученый, имеющий еврейское происхождение, описал расизм как "болезнь белых людей" во время выступления в Университете Линкольна в Пенсильвании - учебном заведении, в котором учились преимущественно темнокожие студенты.

Свои дневники он вел задолго до того, как увидел, к чему может привести расизм в Америке и Европе.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram