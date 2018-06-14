Резолюция Европарламента: освободить Сенцова, но без бойкота ЧМ-2018

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Европейский парламент принял резолюцию о нарушении прав человека в России, в которой требует немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Но при этом из текста убрали призыв к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России.

"Требуем, чтобы власти России немедленно и безусловно освободили Олега Сенцова и других незаконно задержанных граждан Украины в России и на Крымском полуострове", - говорится в резолюции Европарламента.

Во время дебатов депутаты напоминали, что Сенцов находится на Севере России за Полярным кругом в тюрьме в Лабытнанги, где в советские времена были лагеря ГУЛАГа.

Евродепутаты также отметили, что всего в России и в оккупированном Крыму находится более 70 украинских политических заключенных.

"Выражаем солидарность с украинским режиссером и политическим заключенным Олегом Сенцовым, который голодает с 14 мая с требованием освободить незаконно удерживаемых соотечественников", - указано в резолюции.

Евродепутаты напомнили, что крымчанина Сенцова осудили по обвинению в терроризме, однако в ходе следствия к нему могли применять пытки. Также его считают гражданином России, хотя он является гражданином Украины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Европарламент не включил в резолюцию призыв к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России

В резолюции также упоминаются имена украинских заключенных Александра Кольченко и Владимира Балуха.

Отдельно евродепутаты обратили внимание на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и массовые аресты крымских татар.

В связи с этим Европарламент призвал руководство ЕС и стран-членов продлевать действие санкций в отношении России, а также ввести личные санкции в отношении чиновников, причастных к незаконным судам и заключениям.

Бойкота ЧМ-2018 не будет

В нескольких проектах резолюций по России содержались обращения к руководству ЕС и странам-членам объявить политический бойкот ЧМ-2018 по футболу в России.

Однако в окончательном тексте документа это требование смягчили.

"Призываем ЕС сделать заявление и осудить нарушения прав человека в России и попытку скрыть это под прикрытием Чемпионата мира по футболу", - указано в резолюции.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Акции с требованием освободить Сенцова проходят во всем мире

Олег Сенцов отбывает 20-летний срок заключения в российской тюрьме. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России.

О голодовке стало известно 16 мая 2018 года. Тогда в Украине и мире началась кампания за бойкот чемпионата мира в России и с требованием освободить украинских политзаключенных.

Во многих странах мира проходят акции с требованиями освободить Олега Сенцова, во время которых все громче звучат призывы к политическому бойкоту футбольного турнира.

Международную петицию с обращением к руководству всех стран, которые примут участие в чемпионате, с призывом его бойкотировать уже подписали более сотни украинских и иностранных деятелей культуры и политиков.

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