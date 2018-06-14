Суд приостановил решение Стокгольмского арбитража: что будет делать Нафтогаз?

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Компания "Газпром" сообщила о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по газовому спору Украины и России из-за контракта на транзит газа, сообщают российские СМИ.

Такое решение принял апелляционный суд округа Свеа в Швеции. "Нафтогаз" уже назвал это решение временным.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" и обязал "Газпром" выплатить компании 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа по транзитному контракту.

С учетом удовлетворенных встречных требований российской компании, "Газпром" должен был заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

"Апелляционный суд согласился, что есть достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украина", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - говорится в сообщении российской компании.

Согласно закону Швеции "Об арбитраже", приказ апелляционного суда нельзя обжаловать, считает "Газпром".

Временное решение?

Копірайт зображення AFP Image caption "Нафтогаз" називає рішення тимчасовим

"Нафтогаз Украина" уже заявил, что будет пытаться отменить решение апелляционного суда округа Свеа.

"Решение апелляционного суда о приостановлении исполнения является временным и было выдано без заслушивания "Нафтогаза". "Нафтогаз" попросит, чтобы решение отменили на основе решительных контрдоводов, и ожидает, что запрос рассмотрят в ближайшее время", - цитирует заявление "Нафтогаз Украина" агентство "Украинские новости".

В июне 2018 года "Нафтогаз Украина" сообщил, что суд в Нидерландах распорядился арестовать активы "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российской компании 2,56 млрд долларов.

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными приставами. Однако все это никак не повлияет на арест", - говорится в заявлении "Нафтогаза".

В Амстердаме расположен главный офис Gazprom International - эта структура участвует в работе международных проектов "Газпрома" по всему миру, пишет РБК. Кроме того, в Нидерландах базируется Gazprom Energy.

30 мая стало известно, что решение об аресте активов "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража принял суд в Швейцарии.

В "Нафтогазе" тогда сообщили, что судебные приставы "проводят действия", чтобы заморозить доли "Газпрома" и Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

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