В Харькове 10 дней "минируют" город: хулиганов не могут найти
В Харькове несколько дней подряд "минируют" бизнес-центры, сообщает полиция.
Каждый день взрывотехники, кинологи и следователи выезжают и ищут бомбы.
За последние несколько дней было более двадцати сообщений о минировании, которые оказались ложными.
Минировали бизнес-центры на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого, а также проспекте Московском в Харькове.
"Уверяю вас - каждый вызов полноценно отрабатывается: проводится эвакуация, проверяют все помещения каждого этажа", - рассказал и.о. начальника полиции в Харьковской области Сергей Чижа.
Полиция открыла уголовные производства по статье о ложном сообщение о подготовке взрыва.
Сотрудники бизнес-центров находятся в напряженном состоянии, испытывают психологическое давление во время эвакуации. Предприятия и организации несут убытки, говорят в полиции.
Там заверили, что хулиганов разыскивают.