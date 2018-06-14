В Харькове 10 дней "минируют" город: хулиганов не могут найти

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В Харькове несколько дней подряд "минируют" бизнес-центры, сообщает полиция.

Каждый день взрывотехники, кинологи и следователи выезжают и ищут бомбы.

За последние несколько дней было более двадцати сообщений о минировании, которые оказались ложными.

Минировали бизнес-центры на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого, а также проспекте Московском в Харькове.

"Уверяю вас - каждый вызов полноценно отрабатывается: проводится эвакуация, проверяют все помещения каждого этажа", - рассказал и.о. начальника полиции в Харьковской области Сергей Чижа.

Полиция открыла уголовные производства по статье о ложном сообщение о подготовке взрыва.

Сотрудники бизнес-центров находятся в напряженном состоянии, испытывают психологическое давление во время эвакуации. Предприятия и организации несут убытки, говорят в полиции.

Там заверили, что хулиганов разыскивают.

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