Переживет ли марсоход Opportunity песчаную бурю?

Копірайт зображення NASA Image caption Марсоход Opportunity прибыл на Красную планету в 2004 года (художественное изображение)

Американское космическое агентство надеется, что ветеран-марсоход Opportunity ("Возможность") сможет пережить одну из самых сильных песчаных бурь на Красной планете.

Робот, который провел на поверхности Марса 15 лет, перешел в спящий режим. Шторм препятствует проникновению солнечных лучей и лишает марсоход источников энергии для работы.

Инженеры НАСА потеряли связь с аппаратом в выходные дни.

Единственная функция, которая сейчас работает от батареи, - это часы.

Хронометр помагает роботу периодически просыпаться, чтобы проверить, не прояснилось ли небо.

"Мы волнуемся. У команды очень сильная эмоциональная связь с марсоходом", - сказал Джон Каллас, менеджер проекта Лаборатории реактивного движения НАСА.

"Это напоминает ситуацию, когда вашего близкого человека забрали в больницу. Медики говорят, что нужно время, и он проснется. Однако, если это ваша 97-летняя бабушка, то преодолеть волнение будет тяжело".

Серьезный вызов

Отважный робот уже не впервые удивляет инженеров.

Копірайт зображення NASA/JPL-CALTECH/MSSS Image caption Ухудшение погодных условий "глазами" марсохода Curiosity

Opportunity прибыл на Марс в 2004 году, его миссия была рассчитана на 90 дней. Однако аппарат достойно выдержал все испытания и продолжает работать, несмотря на то, что повредил "руку" и может двигаться только в обратном направлении.

Такая "живучесть" просто не может не впечатлять.

Однако песчаная буря, которая сейчас охватила четвертую часть Красной планеты, обратила день в ночь в экваториальной зоне марсохода.

Команда миссии заявила, что Opportunity оказался в эпицентре крупнейшей пылевой бури на Марсе.

Солнечные панели робота обычно производят более 600 ватт-часов энергии в день в это время марсианского года, когда в северном полушарии планеты начинается лето.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/TAMU Image caption Эта имитация показывает, как Opportunity "видит" небо - когда ясно (L), сейчас (R)

Однако последние данные телеметрии свидетельствуют, что этот показатель упал до 22 ватт-часов.

Opportunity оснащен радиоизотопными нагревателями для работы при минусовых температурах, поэтому его электроника не пострадала.

Однако, если разряжаются батареи марсохода, и выключаются главные часы, тогда робот переходит на более сложный режим перезагрузки. Срабатывает активированный светом триггер, который реагирует на яркие солнечные лучи, когда буря утихает.

"Мы все болеем за Opportunity", - сказал Джим Ватзин, директор программы исследований Марса в НАСА.

"Как вы знаете, это был замечательный марсоход. Благодаря своей долговечности он совершил множество открытий на поверхности Марса. И чем бы ни закончилась эта история, этот малыш оказался бесценным капиталовложениям и значительно расширил наши возможности по исследованию Красной планеты".

Рекордсмен

Opportunity стал настоящим инопланетным марафонцем, преодолев около 45 км на Марсе. Это - самый высокий показатель среди всех марсоходов.

Он нашел доказательства наличия жидкой воды на Красной планете. Эти наблюдения позволили ученым сделать предположения, насколько Марс пригоден к жизни.

Копірайт зображення NASA-JPL Image caption Opportunity исследовал долину Настойчивости возле кратера Индевор

До того, как шторм заставил Opportunity перейти в автономный режим, он исследовал долину Настойчивости возле кратера Индевор.

Робот пытался установить, была ли долина образована ветровой эрозией или водными источниками, или, возможно, - обоими.

Другой марсоход НАСА Curiosity ("Любопытство"), который находится на полпути вокруг Марса от локации Opportunity, не пострадал от песчаной бури.

Он питается от радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ), поэтому не зависит от солнечных батарей. Curiosity прислал фото покрытого облаками неба, и это помогает ученым отслеживать, как меняются погодные условия на Красной планете.

Ричард Журек, руководитель Марсианской программы при Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), сказал, что буря может действительно охватить всю планету, однако, по его мнению, она продлится не дольше нескольких недель.

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