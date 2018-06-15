ООС: по всей линии соприкосновения - "интенсивные боевые действия"

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За минувшие сутки 2 украинских военных погибли, 6 ранены, "ситуация в районе проведения операции объединенных сил оставалась сложной", - сообщает штаб ООС в Facebook.

Согласно сообщению, потери есть и со стороны боевиков - 12 погибших и 10 раненых.

Позиции ВСУ обстреляли 33 раза, в половине случаев - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов 120 и 82 мм и пушек калибра 122 мм.

Бои не прекращаются на луганском (вблизи поселков Новотошковское и Орехово), горловском (Троицкое, Луганское и Южное), донецком (Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка), и мариупольском (Водяное и Лебединский) направлениях.

Обострение ситуации на Донбассе происходит с мая этого года. Местные жители говорят, что такой эскалации не было уже давно.

Среди горячих точек называют Станицу Луганскую, Троицкое, Зайцево, Южное, Авдеевку, Водяное и Широкино.

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