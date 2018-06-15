"МАУ" повышает плату за распечатку посадочного талона в аэропорту

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С 15 июня авиакомпания "Международные авиалинии Украины" повышает стоимость услуги предоставления посадочного талона в аэропорту с 10 до 15 евро.

В "МАУ" отмечают, что эта услуга уже была платной, а теперь ее стоимость повышается.

Сначала это будет касаться внутренних и среднемагистральных рейсов, а с 1 августа - и дальнемагистральных:

"Услуга предоставления посадочного талона на стойке регистрации является платной, а с 15 июня 2018 года ее стоимость составит 15 евро", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

"Также информируем о том, что авиакомпания МАУ унифицирует свою процедуру регистрации на рейс, поэтому процедуры онлайн-регистрации и уплаты сбора за предоставление посадочного талона на стойке с 1 августа будут распространяться и на дальнемагистральные маршруты", - добавили в компании.

На комментарии клиентов о том, что цены на билеты авиакомпании - достаточно высокие, чтобы эта услуга была бесплатной, представители МАУ ответили, что "мировая практика зарубежных авиакомпаний показала, что это стимулирует пассажиров зарегистрироваться на рейс онлайн, благодаря чему экономится время на стойке в аэропорту".

Чтобы не платить за эту услугу, пассажиры могут выбрать один из следующих вариантов:

• Зарегистрироваться онлайн не позже, чем за 2 часа до вылета и распечатать посадочный талон самостоятельно;

• Зарегистрироваться онлайн и сохранить посадочный талон на мобильном устройстве;

• Прибыть в аэропорт "Борисполь" не позже, чем за 2 часа до вылета, зарегистрироваться на рейс бесплатно через киоски самостоятельной регистрации. Если пассажир прибыл в аэропорт, пройдя онлайн-регистрацию, он может бесплатно распечатать талон в киоске самостоятельной регистрации.

"МАУ" ввела платную распечатку посадочного талона в аэропорту с 1 июля 2017 года для рейсов Киев-Рига и Рига-Киев. Тогда эта услуга стала стоить 20 евро.

С 1 октября 2017 года сбор был уменьшен до 10 евро и распространен на все внутренние, а также международные направления средней дальности.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Чтобы не платить сбор за посадочный талон в аэропорту, нужно зарегистрироваться онлайн и распечатать его или сохранить на мобильном устройстве

Сейчас распечатку посадочного талона в аэропорту не оплачивают, в частности, пассажиры бизнес-класса всех рейсов, пассажиры эконом-класса на дальнемагистральных рейсах и трансферные пассажиры, путешествие которых оформлено единым билетом.

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