Украина и Нyperloop: каковы шансы у страны?

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Когда в феврале 2018 года глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян громко проанонсировал приход в Украину Нyperloop, эта новость всколыхнула соцсети. Шуткам и мемам не было конца.

14 июня во Киеве г-н Омелян и директор компании Нyperloop Transportation Technologies Дирк Олборн подписали меморандум о сотрудничестве. Эту новость соцсети встретили более спокойно.

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Копірайт зображення facebook.com/volodymyr.omelyan

"Украина может стать тем мостом, который прочно соединит Европу и Азию", - заявил министр инфраструктуры.

Сказкой и утопией называет идею с Нyperloop бывший глава этого ведомства Борис Колесников.

О чем договорились в Киеве, и есть ли у украинцев шанс прокатиться с бешеной скоростью в трубе, выясняла ВВС News Украина.

Что такое Нyperloop?

Нyperloop должен работать так - капсулы с пассажирами опускают в специальный транспортный тоннель, оттуда выкачивают воздух.

Технология базируется на использовании магнитов и мощных вентиляторов, которые позволят разгонять капсулы на воздушной подушке и двигать их по огромной трубе-туннелю.

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"Это что-то среднее между поездом и самолетом. Капсула с людьми внутри перемещается в трубе быстро, затрачивая очень мало энергии", - рассказал в Киеве Дирк Олборн.

Воплотить эту технологию еще в 2013 году предложил изобретатель и бизнесмен Илон Маск. На испытаниях в 2017 году Нyperloop удалось развить скорость до 355 км/ч.

Нyperloop имеет договоры на строительство линий в нескольких странах, но сейчас все только на этапе испытаний.

Украина с Нyperloop или без?

В Днепре начнут строить тестовую площадку для сверхскоростной транспортной системы Нyperloop, заявил в феврале г-н Омелян. Однако, похоже, что во время визита в июне в Киев главы Нyperloop Transportation Technologies больше говорилось о совместной разработке технологий и определенных проектах, названия и цели которых не конкретизировали.

Копірайт зображення hyperloop.global Image caption Так должна выглядеть капсула в туннеле Нyperloop

"Нyperloop - транспорт нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности, неслыханные технологии. Один из итогов визита Дирка Олборна - наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих новых технологий - именно об этом и говорит подписанный сегодня меморандум", - заявил после встречи г-н Омелян.

В Киеве или Днепре, по его словам, должны открыть центр, который будет работать над технологией.

Копірайт зображення hyperloop.global Image caption Такой видят инженеры капсулу Нyperloop

"Украина уже в мировом тренде", - сказал в Киеве Дирк Олборн и добавил, что Украина вместе с другими странами хочет присоединиться к тестированию Нyperloop.

В интервью на телеканале "Прямой" он отметил, что, возможно, с Украиной планируются "какие-то общие исследовательские проекты" и признался, что еще не знает, какой будет первая линия в Украине.

По его словам, компания подсчитала, что инвестиции в проект должны окупиться за восемь лет. Пока не ясно, кто может дать Украине деньги на такой проект.

Омелян сообщил, что с главой Нyperloop Transportation Technologies они договорились о совместном поиске инвесторов.

"Шансов нет вообще"

Очень скептически относится к идее Нyperloop в Украине Борис Колесников, экс-министр инфраструктуры, называя ее сказкой и пиаром.

По его словам, Нyperloop еще не имеет практического воплощения даже в более развитых странах мира, а уж для Украины - "тем более, мягко говоря, рановато".

"Первая экспериментальная линия Нyperloop только разрабатывается в Дубае, и это выглядит очень футуристично. Что касается нашей страны - это утопия, шансов вообще нет", - считает Колесников.

Копірайт зображення unian Image caption Украинский "Гиперлуп"

По его словам, отсутствует как техническое решение, так и потребность в целом.

"Нам для того, чтобы между Киевом и Одессой запустить скоростной поезд, такой, как между Лондоном и Парижем, нужно как минимум в год перевозить 4 млн человек в оба конца. Такого количества пассажиров просто нет, даже если все откажутся от автомобилей, самолетов и обычных поездов. Мы не наберем даже на скоростные поезда", - считает бывший глава министерства инфраструктуры и советует сосредоточиться на классических железнодорожных дорогах, заменить вагонный парк и привести к рыночному состоянию то, что есть.

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