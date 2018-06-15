Украинский омбудсмен поехала к Сенцову

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы встретиться с украинским заключенным Олегом Сенцовым, который голодает уже больше месяца.

Г-жа Денисова прибыла в колонию, где находится режиссер Сенцов, и должна встретиться с руководством, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на офис омбудсмена.

Ранее Денисова написала в Facebook, что приехала в российский город Салихард, в 20 км от места, где находится Сенцов.

Г-жа Денисова отправилась в Россию накануне, чтобы посетить украинских политзаключенных. Еще в четверг, 14 июня, она сообщала, что вопрос с визитом к Сенцову остается открытым, а первый визит должен быть в город Омск в субботу, 16 июня. Там держат в тюрьме украинца Дмитрия Штыбликов.

Копірайт зображення facebook.com/denisovaombudsman Image caption Денисова летит к Сенцову

О визитах омбудсменов России и Украины договорились президенты двух стран. После поездки в Россию, Людмила Денисова планирует поехать в Симферопольское СИЗО в аннексированном Крыму.

Олег Сенцов уже больше месяца голодает в российской тюрьме, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России и Крыму.

Новой информации о состоянии Сенцова нет. Его сестра Наталья Каплан сообщала, что 8 июня его отвозили в реанимацию.

Через несколько дней с ним должен встретиться адвокат. Украина и еще 37 государств призвали генсека ООН способствовать освобождению Сенцова.

Дело Сенцова и Чемпионат мира

Олег Сенцов отбывает 20-летний срок заключения в российской тюрьме в Ямало-Ненецком автономном округе за Полярным кругом. Российский суд обвинил его в терроризме, подготовке взрывов в Крыму и поджогах. Олег Сенцов все обвинения отвергает и заявляет о пытках.

14 мая, за месяц до старта Чемпионата мира по футболу в России, он объявил голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Акции с требованием освободить Сенцова проходят по всему миру

Тогда в Украине и мире началась кампания за бойкот чемпионата мира в России и с требованием освободить украинских политзаключенных.

Во многих странах мира проходят акции с требованиями освободить Олега Сенцова, во время которых все громче звучат призывы к политическому бойкоту футбольного турнира.

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Международную петицию с обращением о бойкоте к руководству всех стран, которые примут участие в чемпионате, уже подписали более сотни украинских и иностранных деятелей культуры и политиков.

Накануне Европейский парламент принял резолюцию о нарушении прав человека в России, в котором требует немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Но при этом из текста убрали призыв к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России.

ЧМ в России начался накануне, 14 июня, при этом никаких бойкотов не наблюдается.

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