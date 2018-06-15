Взрыв авто с детьми: есть версия о ловушке для воров
Взрыв авто, в результате которого пострадали дети, мог произойти из-за того, что владелец установил взрывчатку-ловушку. Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.
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По версии министра, события развивались так: дети залезли в припаркованный на улице старый автомобиль "Волга", открыли в нем бардачок, после чего прогремел взрыв.
"Владелец "Волги", скорее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - сообщил Аваков.
Министр рассказал, что владелец пытался бежать, полиция его задержала в Ровенской области.
Возраст детей, получивших ранения, - 5, 11 и 8 лет. Их забрали в больницу "Охматдет". Состояние троих детей средней тяжести. Один ребенок - 5 лет - был в тяжелом состоянии, говорят врачи.
По факту инцидента открыли уголовное производство - по статье о "незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".