Взрыв авто с детьми: есть версия о ловушке для воров

Копірайт зображення facebook.com/UA.KyivPolice Image caption Место взрыва в Святошинском районе Киева

Взрыв авто, в результате которого пострадали дети, мог произойти из-за того, что владелец установил взрывчатку-ловушку. Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

По версии министра, события развивались так: дети залезли в припаркованный на улице старый автомобиль "Волга", открыли в нем бардачок, после чего прогремел взрыв.

"Владелец "Волги", скорее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - сообщил Аваков.

Министр рассказал, что владелец пытался бежать, полиция его задержала в Ровенской области.

Возраст детей, получивших ранения, - 5, 11 и 8 лет. Их забрали в больницу "Охматдет". Состояние троих детей средней тяжести. Один ребенок - 5 лет - был в тяжелом состоянии, говорят врачи.

По факту инцидента открыли уголовное производство - по статье о "незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

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