Стивен Кинг призвал освободить Сенцова

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Американский писатель Стивен Кинг в Twitter призвал освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу ФИФА и 32-й день протеста-голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и американскому филиалу международной правозащитной организации писателей PEN в призыве освободить украинского кинорежиссера, несправедливо заключенного в России", - написал Кинг.

Писатель заявил, что времени остается все меньше, и Сенцов "может умереть за свои взгляды".

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года.

Его переправили в Россию, где судили по обвинению в организации терактов и поджогов. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов все обвинения отвергал и заявлял о пытках.

Режиссер содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

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