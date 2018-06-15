Военные и наблюдатели заявили об обострении на Донбассе

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Только с полуночи до утра пятницы позиции Вооруженных сил Украины получили 10 обстрелов из неподконтрольных территорий, заявил представитель министерства обороны Александр Мотузяник.

Ранее в штабе Объединенных сил сообщали, что за минувшие сутки украинские военные зафиксировали 33 обстрела, которые в половине случаев осуществлялись из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов 120 и 82 мм и пушек калибра 122 мм.

Двое украинских военных погибли, 6 ранены, "ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной", сообщили в ООС.

Об обострении ситуации говорят и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В частности, по словам заместителя главы миссии, Александра Хуга, только за последнюю неделю были ранены 9 гражданских.

За эту же неделю миссия зафиксировала 9 тысяч нарушений режима прекращения огня, за три последних года - почти 850 тысяч обстрелов.

"На прошлой неделе наблюдатели зафиксировали 9 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня. Всего с начала нашего мониторинга, с сентября 2015 года, - 846 649 случаев. Было выпущено 846 пуль, минометных мин и артиллерийских снарядов, много из них - по жилым районам или вблизи них", - заявил Александр Хуг.

По его словам, с начала года из-за обстрелов на Донбассе были ранены 109 гражданских. 29 человек погибли.

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