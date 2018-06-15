Копірайт зображення Reuters Image caption В 2016 году Пол Манафорт был главой предвыборного штаба Дональда Трампа

Суд в Вашингтоне отправил бывшего руководителя избирательной кампании Трампа за решетку за нарушение условий пребывания под домашним арестом. Против бывшего руководителя кампании Трампа выдвинуты новые обвинения - в давлении на свидетелей по его делу, которым он писал сообщения посредством зашифрованных соообщений в мессенджерах.

Ранее спецпрокурор потребовал от суда отозвать решение, разрешающее Манафорту находиться на свободе под залог 10 миллионов.

Последние обвинения против политтехнолога были выдвинуты в минувшую пятницу 8 июня. Его и россиянина Константина Килимника обвинили в противодействии правосудию в период с февраля по апрель 2018 года.

Манафорт и его помощник, по данным следствия, "намеренно и сознательно пытались подкупить двоих неназванных людей с целью повлиять, отложить и сделать невозможным свидетельские показания в ходе официального расследования".

Представитель Манафорта Джейсон Малони заявил, что Манафорт невиновен, и ни одно из последних предъявленных ему обвинений не повлияет на позицию защиты. "Нам есть что рассказать суду!" - сказал он.

Один из потенциальных свидетелей рассказал, что Манафорт пытался связаться с ним, чтобы проинструктировать его о том, что именно говорить относительно февральского обвинительного заключения, выдвинутого против политтехнолога.

Оно появилось после того, как бывший партнер Манафорта Рик Гейтс, который также работал в штабе Трампа во время избирательной кампании, признал свою вину в заговоре и лжи команде Манафорта.

Даже после заявления Гейтса Манафорт не признал себя виновным ни в одном из предъявленных ему обвинений, в том числе в тайной оплате услуг бывших европейских политиков, членов так называемой Габсбургской группы, которые лоббировали интересы Украины в США.

Согласно документам ФБР, два человека, которые были частью большой лоббистской организации, получили от Манафорта, находившегося под домашним арестом, инструкции. По их словам, он пытался повлиять на их свидетельские показания и скрыть доказательства.

Эти данные подтверждают логи телефонных звонков и сообщений, найденные следователями в облачном хранилище Манафорта.

Копірайт зображення EPA Image caption Пола Манафорта обвиняют в давлении на свидетелей по его делу

Два свидетеля сообщили ФБР, что в перечень их задач входил лоббизм в Европейском союзе и США.

Один из свидетелей сообщил следователям, что получил сообщение, из текста которого следовало, что в случае, если к членам Габсбургской группы будут обращаться за объяснениями, они должны сказать, что сфера их работы касалось только Европы.

Оба свидетеля сообщили, что получали от Манафорта сообщения напрямую в феврале этого года, он использовал защищенный канал связи. В одном из сообщений, согласно документам ФБР, политтехнолог написал: "Нам нужно поговорить. Я же ясно сказал, что они работали в Европе".

В апреле один из свидетелей получил сообщение от третьей стороны - общего с Манафортом знакомого, который сказал: "Наш друг П. хочет связаться с тобой, чтобы передать пару посланий. Можем это как-то устроить?"

В мае этого года бывший зять Манафорта Джеффри Йоай признал себя виновным в финансовых нарушениях, не связанных с делом его бывшего тестя, а также изъявил желание сотрудничать со следствием.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера взялась за Манафорта минувшей осенью. С тех пор в судах Вирджинии и округа Колумбия рассматривается несколько дел против бывшего руководителя избирательной кампании Трампа.

Он обвиняется в отмывании денег, заговоре против США, уклонении от уплаты налогов, незаконном лоббизме, заведомой лжи бухгалтерам, составляшим его финансовые отчеты, даче ложных показаний, а также попытках вовлечения в преступные схемы представителей так называемой Габсбургской группы, неназванных членов конгресса США и европейских политиков.

Следствие также требует ареста счетов и страховых полисов Манафорта и Килимника, а также конфискации их имущества и впервые приводит соответствующие адреса недвижимости в Бруклине, Александрии и Нью-Йорке.

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