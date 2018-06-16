В США 2 тысячи детей были разлучены со своими родителями-мигрантами за полтора месяца

Копірайт зображення Getty Images Image caption На границе детей, которых отделяют от родителей, считают несовершеннолетними без сопровождения

По официальной информации, почти 2 тысячи детей были отделены от своих семей на границе США за последние шесть недель.

Из-за начавшейся администрацией президента Трампа борьбы с нелегальными мигрантами из Мексики, взрослых задерживают на границе, изымая детей из-под их опеки.

Ранее первое нелегальное пересечение границы трактовалось как административное нарушение. Теперь это является уголовным преступлением.

Это значит, что сейчас взрослым выдвигают обвинения и задерживают, а детей, которые путешествуют с ними, изымают и считают несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

Проблема начинает вызывать возмущение и ожесточенные политические споры.

На этой неделе Генеральный прокурор страны Джефф Сешнс процитировал Библию, призвав к "нулевой терпимости" к преступлению. Критики говорят, что те же строки из Послания апостола Павла к Римлянам о повиновении властям использовали для оправдания рабства.

Что мы знаем о детях?

По данным министерства внутренних дел США, с 19 апреля по 31 мая 1995 детей были отделены от 1940 взрослых, которых задержали.

Информации о возрасте детей нет.

Детей передают под опеку министерству здравоохранения и социальных услуг. Они находятся в государственных учреждениях опеки или в семейных приютах, пока государственные органы не вынесут какое-либо решение в отношении их дел.

ООН уже призвала Соединенные Штаты немедленно прекратить практику разлучения детей с родителями.

Что говорят политики?

Копірайт зображення EPA Image caption Проблема вызвала протесты и осуждения со стороны ООН

Действия администрации президента Трампа поддерживает часть республиканцев. Однако есть и такие, которые выразили обеспокоенность проиходящим.

Спикер Конгресса Пол Райан, который является республиканцем, заявил, что он не одобряет подобной практики.

На этой неделе конгрессмены-республиканцы подали законопроект, который предусматривает, что детей не будут разлучать с родителями на границе, - предлагается, что их будут держать вместе.

Кроме того, законопроект содержит предложение увеличить финансирование безопасности границ на сумму в 25 млрд долларов.

Ожидается, что голосование за законопроект, который является компромиссом между умеренными и консервативными законодателями, должно состояться на следующей неделе. Также будет рассмотрен и другой законопроект, который предусматривает введение более жестких ограничений в отношении нелегальных мигрантов.

Президент Трамп заявил в пятницу, что не подпишет компромиссный вариант изменений в закон, хотя ведущие республиканцы заявили, что поддерживают его.

Его заявление вызвало бурную реакцию на Капитолийском холме. Однако позже Белый дом заявил, что президент оговорился, и он поддерживает оба законопроекта.

Между тем в администрации Трампа говорят, что в Техасе уже найден участок, где решили разбить палаточный городок для размещения детей нелегальных мигрантов.

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