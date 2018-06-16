"Восемь подруг Оушена" больше не хотят быть вежливыми

Копірайт зображення Warner Bros Image caption Сандра Буллок и Кейт Бланшетт

В фильме "Восемь подруг Оушена" снялось больше топовых актрис, чем в любом другом фильме за всю историю Голливуда. Однако сами актрисы говорят, что настало время потребовать больше равенства не только в кадре, но и за пределами съемочной площадки.

Имена Сандры Буллок и Кейт Бланшетт могут сделать кассовым почти любой фильм, и у обеих есть "Оскар" в номинации "лучшая женская роль". В Голливуде они - ветераны.

"Старые. Мы - старые. Вы это хотите сказать?" - Бланшетт, которая сидит рядом с Буллок, и на этот вопрос отвечает с блеском в глазах.

Она говорит, что новая картина совсем не похожа на те фильмы, в которых обе звезды снимались в последние годы.

"За всю свою карьеру я снялась только в одном фильме, где все главные роли исполняли женщины, и это был мой первый фильм - "Дорога в рай" (1997). Так что это очень редкий случай", - говорит Бланшетт.

"Восемь подруг Оушена" были в целом положительно встречены американскими критиками, однако фильм упрекают в том, что по сути новая кинокартина - лишь переделанная под женские роли версия "Одиннадцати друзей Оушена".

Копірайт зображення Warner Bros Image caption Paulson, Bullock and Rihanna - who plays a computer hacker called Nine-Ball

"Можно же было снять потрясающее кино об ограблении с женщинами в главных ролях, чтобы оно никак не было связано с "Друзьями Оушена", - говорит в интервью ВВС кинокритик Рианна Дхиллон. -

"Очень раздражает, что им приходится отталкиваться от фильма о мужчинах, чтобы сделать какой-то прорыв", - говорит кинокритик.

Я говорю Бланшетт, что, может быть, стоило сделать какой-то совершенно новый фильм, а не просто спин-офф известного блокбастера.

"Точно! Давай", - отвечает она. Но продолжает защищать "женскую" версию "Оушена" и замысел авторов фильма.

"Когда кто-то так увлечен своей идеей, как было с [режиссером] Гэри Россом, он просто представил Сэнди [Буллок] в центре киноповествования, и я подумала: "Вау, а это вообще сработает? Эта идея требует немало наглости".

"И когда он написал имена актрис, которых бы он хотел снять в этом фильме, в нем было столько страсти, что я подумала: Прекрасно, давай попробуй сделать так", - говорит Бланшетт.

Копірайт зображення Warner Bros Image caption Слева направо: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Минди Калинг, Сара Полсон, Оквафина, Энн Хэтэуэй, Рианна, Хелена Бонэм Картер

"Это кино не означает, что нужно делать только спин-офф фильмов, где снимались мужчины. Этот конкретный фильм не может служить ориентиром для любого другого", - подчеркивает актриса.

Минди Калинг, которая также снялась в "Восьми подругах Оушена", признает: "Многие уже подустали от продолжений и ремейков старых фильмов".

В то же время она добавляет: "Но все не так просто. Например, ремейк фильма "Пикник у Висячей скалы" подарил столько новых женских ролей. В общем, дареному коню в зубы не смотрят - особенно если этот подарок открывает для тебя столько возможностей".

Копірайт зображення Marion Curtis Image caption По словам Бланшетт, хотя на экране зрители видят все больше женских персонажей, в целом мир кино остается все еще преимущественно мужским

Главные роли в новом фильме у женщин, но каково в целом соотношение полов в съемочной группе?

"В основном там мужчины", - мгновенно отвечает Бланшетт.

"Художником по костюмам была женщина", - уточняет Буллок.

Соотношение мужчин и женщин за кадром - тема, которая интересует Бланшетт уже давно.

"Последние несколько лет я слежу за этим на съемках каждого фильма, в котором снимаюсь. Я 10 лет почти не появлялась в кино, пока руководила театром, но вернулась - и увидела всё то же самое: все эти помощники режиссера женского пола - они не работают операторами и осветителями. А вот помощники режиссера мужского пола занимаются и камерами, и освещением. Карьера женщин на съемочной площадке очень ограничена. Меня это очень задевает", - говорит Бланшетт.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фрэнсис Макдормэнд призвала включить в актерские контракты условия, которые обеспечили бы равное соотношение мужчин и женщин как на экране, так и за кадром

"Я думаю, что это касается того, о чем говорит Фрэнсис Макдормэнд по поводу инклюзивного райдера", - говорит актриса.

Макдормэнд на церемонии вручения "Оскара" в этом году призывала включить в актерские контракты условие, требующее соответствия картины определенным критериям освещения человеческого разнообразия на экране (инклюзивный райдер). Инклюзивный райдер предполагает - в том числе - равное соотношение мужчин и женщин как на экране, так и за кадром.

Для Бланшетт и Буллок эта тема очень интересна, и во время разговора они шутят и подкалывают друг друга.

Кейт: "Я всегда вела себя довольно активно в вопросах, для решения которых я - как актриса - могу что-то сделать: боролась с какими-то качествами своего персонажа, со стереотипами, которые касаются женщин. Но я всегда очень вежлива и осторожна в своих просьбах на съемочной площадке. А сейчас я думаю, что это как... ну ты понимаешь?"

Сандра: "Хватит быть вежливой".

Кейт: "На площадке должно быть определенное соотношение мужчин и женщин".

Сандра: "И разнообразие. В смысле этнической принадлежности и сексуальной ориентации".

Кейт: "Речь не о том, чтобы осчастливить женщину на какое-то короткое время".

Сандра: "Боже упаси".

Кейт: "Это в целом более творческий подход".

Копірайт зображення PA/Getty Image caption Рианна, Сандра Буллок, Сара Полсон и Кейт Бланшет на премьере "Восьми подруг Оушена" в Лондоне

Минди Калинг, которой эти же вопросы задали позже, ответила: "Я согласна с тем, что говорит Фрэнсис. В съемочных группах много людей, на интересы которых часто закрывают глаза, и в основном это женщины".

В то же время еще одна звезда "Восьми подруг Оушена" Сара Полсон говорит: "Я полагаю, что нанимать всегда нужно того, кто лучше всего справляется с работой".

Полсон начинала карьеру не в кино, она стала известна благодаря телесериалам. В прошлом году она получила "Золотой глобус" и "Эмми" за роль в телесериале "Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений".

"Было время, когда никто не хотел сниматься в телесериалах. Было немало недоумков, которые говорили: "Не можешь получить роль в нормальном фильме? Переходишь на телевидение? Ах, мне так жаль", - вспоминает она.

А сейчас знаменитые актеры, которые уверенно чувствуют себя в кино, с энтузиазмом переключаются на работу в телесериалах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Риз Уизерспун и Николь Кидман снялись в сериале "Большая маленькая ложь"

В числе звезд большого экрана, которые недавно появились на ТВ - Николь Кидман и Риз Уизерспун: они снялись в драматическом телесериале HBO "Большая маленькая ложь". Во втором сезоне сериала будет сниматься Мэрил Стрип.

"Это было мое место, а сейчас кажется, что я не могу ни на что претендовать, потому что сама Мэрил Стрип снимается в "Большой маленькой лжи". Что тогда остается для меня?! Ничего! Может, теперь мы сможем стать звездами большого кино?" - смеется Полсон.

"Честно говоря, мне кажется, что мир Netflix - мир стриминга - очень сильно влияет на качество фильмов. Кино теряет зрителей, которые переключаются на сервисы потокового вещания. Я думаю, нам следует действовать, чтобы не потерять зрителей", - говорит Буллок.

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