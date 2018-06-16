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Начальник киевской полиции сообщил, что владельцу автомобиля, который оставил в салоне гранату, объявили о подозрении и задержали.

"Владельцу автомобиля, который оставил в салоне гранату, объявили о подозрении в совершении двух преступлений", - сообщили в Twitter столичной полиции со ссылкой на Андрея Крищенко, начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Речь идет о "незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", а также "тяжком или средней тяжести телесном повреждении по неосторожности". За это он может получить тюремное заключение сроком до 7 лет.

По сообщению столичной полиции, после объявления подозрения 41-летнего мужчину задержали. Следователи подготовили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время его должен рассмотреть суд.

"Кроме того, по уголовным производства назначен ряд криминалистических экспертиз, по результатам которых и после детального допроса пострадавших детей возможна переквалификация на более тяжкое преступление", - цитирует слова Андрея Крищенко отдел коммуникации полиции Киева.

Ранее начальник полиции Киева не исключал, что взрывное устройство в авто мог заложить не владелец, а другое лицо. Он также сообщил, что хозяин машины является участником АТО и офицером запаса.

В то же время накануне министр внутренних дел Арсен Аваков предположил, что взрыв мог произойти из-за того, что владелец установил взрывчатку-ловушку.

По версии министра, события развивались так: дети залезли в припаркованный на улице старый автомобиль "Волга", открыли в нем бардачок, после чего прогремел взрыв.

"Владелец "Волги", скорее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - сообщил Аваков в Facebook.

Министр рассказал, что владелец пытался бежать, полиция его задержала в Ровенской области.

14 июня в Киеве на улице Чернобыльской произошел взрыв, пострадали четверо детей в возрасте от пяти до 11 лет.

По версии правоохранителей, "они гуляли во дворе дома, потом в салоне автомобиля нашли неизвестный предмет, похожий на коробку. Когда дети попытались ее открыть, произошел взрыв". Их доставили в больницу, двое в тяжелом состоянии.

Вместе с тем, в комментариях к сообщениям правоохранительных органов в соцсетях корреспонденты интересуются, что делали в чужой машине маленькие дети, и почему они гуляли без присмотра взрослых.

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