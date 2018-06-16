Прайд в Киеве: что перекроют в центре и как будет работать метро

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Киеве "Марш равенства" традиционно охраняет огромное количество полицейских

Из-за проведения в Киеве "Марша равенства" 17 июня уже с вечера 16 июня полиция перекроет движение транспорта в центре города.

"КиевПрайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества пройдет от Дома учителя по улице Владимирской и Льва Толстого до станции метро "Дворец спорта".

Поэтому все прилегающие улицы перекроют с 18.00 16 июня до "окончания мероприятий", говорится в сообщении полиции.

Полный перечень перекрытых улиц можно посмотреть здесь. Полиция советует водителям избегать этих участков дороги.

По предварительным данным, "Марш равенства" начнется утром 17 июня и должен завершиться во второй половине дня.

Поскольку улицы будут перекрыты, будут также изменены маршруты движения всего наземного общественного транспорта, который обычно курсирует в этом районе.

Киевский метрополитен также предупредил, что 17 июня утром не будут работать станции метро "Дворец спорта", "Театральная" и "Льва Толстого".

В то же время транспортники планируют продлить на один час работу всех станций метрополитена 16 и 17 июня.

Это связано с проведением в парке "Муромец" фестиваля MotoOpenFest.

В полиции заявили, что порядок во время проведения "Марша равенства" будут обеспечивать пять тысяч правоохранителей.

Попасть на территорию, где будет проходить марш, можно будет только после прохождения через рамки металлоискателей.

Полиция также утверждает, что отслеживает в социальных сетях радикально настроенные в отношении "Марша равенства" группы и "проводит беседы с их организаторами".

В 2015 году во время "Марша равенства" на Оболонской набережной в результате нападения представителей радикальных организаций пострадали 20 человек, а один милиционер получил тяжелое осколочное ранение.

С тех пор ежегодный марш проходит при беспрецедентных мерах безопасности.

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