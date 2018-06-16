Китайские СМИ высмеивают Трампа из-за импортных пошлин в 25%

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Китайские СМИ высмеивают президента Дональда Трампа за планы ввести 25% пошлину на китайский импорт в США, что превышает 50 млрд долларов. "Умный человек строит мосты, глупый - стены", - пишут они.

Президент Трамп объявил об этих планах накануне, назвав Китай вором прав интеллектуальной собственности.

Президент США заявил, что новые тарифы являются "жизненно важными для предотвращения дальнейшей несправедливой передачи Китаю американских технологий и интеллектуальной собственности, что защитит рабочие места американцев".

Это повлияет на многие китайские предприятия - от производителей турбин и покрышек для самолетов до производителей посудомоечных машин.

В ответ Китай заявил, что также введет 25% пошлину на 659 американских товаров на сумму в 50 млрд долларов.

Ранее Вашингтон заявлял, что введет еще больше торговых ограничений, в случае если Пекин ответит ограничениями импорта.

Фондовые рынки упали в ожидании развертывания масштабной торговой войны.

Копірайт зображення AFP Image caption Китайцы и раньше позволяли себе насмешки в адрес президента Трампа. На фото - рождественский декор одного из китайских торговых центров

Контролируемые государством китайские СМИ синхронно разместили критические материалы о новых планах США.

"Умный человек строит мосты, глупый - стены", - напоминает в редакционной статье государственное новостное агентство Синьхуа.

Впрочем, пользователи соцсетей быстро подхватили эту тему, упоминая в комментариях, помимо всего прочего, и Великую китайскую стену.

Официальное издание Коммунистической партии Китая - Народная газета - обвинила власти США в том, что она "помешана на роли глобального экономического вредителя".

Global Times утверждает, что президент Трамп нарушил мировой порядок, чтобы привлечь избирателей, которые считают, что он борется за их благополучие.

Впрочем, англоязычная China Daily пишет, что худшего сценария все еще можно избежать:

"Учитывая частые колебания политики администрации Дональда Трампа, пока рано делать вывод о начале новой торговой войны".

Копірайт зображення AFP Image caption Китайские авто ожидают доставки в США

Новые американские тарифы в отношении более 800 наименований китайских товаров на общую сумму в 34 млрд долларов вступят в силу 6 июля.

Белый дом заявил, что еще обсудит пошлины на остальной импорт на 16 млрд долларов, и введет их позже.

Однако многие экономисты отмечают, что новые тарифы могут ударить и по нескольким отраслям американской промышленности, которые зависят от китайских комплектующих.

Торговые планы президента Трампа вызвали смешанный политический отклик, - они были поддержаны демократами, которые обычно оппонируют Трампу, и подвергнуты критике со стороны республиканцев, которые обычно выступают в защиту свободной торговли.

Какие американские товары, экспортируемые в Китай в 2017 году, подпадают под новые тарифы:

самолеты и авто - 27,6 млрд долларов,

фрукты - 13,7 млрд долларов,

пластик и резина - 3,5 млрд долларов,

продукция химической промышленности - 2,1 млрд долларов,

минеральное топливо - 1,7 млрд долларов,

текстиль - 1 млрд долларов,

ВСЕГО - 49,8 млрд долларов.

Какие китайские товары, экспортируемые в США в 2017 году, подпадают под новые тарифы:

электрическое оборудование и машины - 34,2 млрд долларов,

разное - 6,8 млрд долларов,

авто и самолеты - 2,7 млрд долларов,

необработанные металлы - 1,7 млрд долларов,

ВСЕГО - 46,2 млрд долларов.

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