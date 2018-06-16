Миссия Денисовой: в этот раз ее не пустили в Карпюку
Украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с удерживаемым в России украинцем Николаем Карпюком.
15 июня Людмилу Денисову также не пустили в колонию к украинцу Олегу Сенцову, который уже более месяца голодает с требованием отпустить украинских политзаключенных в России.
"Подала заявление во Владимирский централ на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения… Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни в качестве уполномоченного, ни в качестве частного лица. Как уполномоченного меня не могут допустить, так как не поступили соответствующие документы", - написала Денисова в Facebook.
По ее словам, руководитель учреждения заверил, что ее частное заявление начнут рассматривать в начале следующей недели.
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Николая Карпюка в России приговорили к 22 годам заключения по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне в 90-х годах. Свою вину он не признает.
Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить украинских политзаключенных. Еще 14 июня она сообщала, что вопрос с визитом к Сенцову остается открытым, а первый визит должен был состояться в Омске в субботу, 16 июня. Там удерживают украинца Дмитрия Штыбликова.
Однако со Штыбликовым встретилась не она, а исполняющий обязанности консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Олег Финогенов.
По словам дипломата, во время встречи Штыбликов, которого арестовали в Крыму и осудили за якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами, написал заявление с просьбой посодействовать переводу его в Украину для дальнейшего отбывания наказания.
На этой встрече также присутствовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
О визитах омбудсменов России и Украины договорились президенты двух стран. После поездки в Россию Людмила Денисова планировала отправиться в Симферопольское СИЗО в аннексированном Крыму.
Однако с самого начала поездки возникли проблемы, и Денисова жалуется на действия российских коллег.
Украинская сторона указывает, что в российских и крымских тюрьмах находятся 70 украинских политзаключенных.
В украинских тюрьмах, по утверждению украинских властей, находятся 23 россиянина, в том числе задержанные во время боев на Донбассе.
Политики обсуждают возможность обмена 23 россиян, осужденных в Украине, на украинских заключенных в России.