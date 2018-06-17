В Киеве прошел "Марш равенства"

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В центре Киева прошел "КиевПрайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества. Еще до начала мероприятия произошли столкновения и задержания противников акции.

Около 10 утра участники "Марша равенства" отправились шествием от Дома учителя на улице Владимирской к метро "Дворец спорта".

В акции принимают участие около 2 тысяч человек, сообщает корреспондент BBC News Украина.

Марш продолжался довольно недолго - около получаса.

Копірайт зображення BBC News Україна

После окончания шествия полиция создала коридор у станции метро "Льва Толстого", по которому участники зашли в подземку. Для всех остальных людей станция в это время была закрыта.

Отдельных желающих также cадят в автобусы.

На прилегающих улицах и в метро (на станциях и в вагонах) дежурит много полиции.

Усиленные меры безопасности объясняются тем, что в предыдущие годы активистов подстерегали по дороге с акции.

Сейчас участников призвали снимать символику на выходе с территории проведения прайда.

Копірайт зображення BBC News Україна Image caption Участники марша собираются возле Дома учителя в Киеве

В полиции сообщили, что около 6 утра более 150 противников акции вышли на перекресток Владимирской и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения марша.

Копірайт зображення Сергій Мазур

Правоохранители их оттеснили.

Кроме того, позже произошла потасовка возле Оперного театра, сообщает корреспондент BBC News Украина.

По состоянию на 8 утра в участки доставили 56 человек.

Копірайт зображення Сергій Мазур

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сказал BBС, что некоторые обратились за медпомощью. Также есть пострадавшие среди полицейских.

В организации С14 заявили об избиении.

"Активисты ночевали еще со вчерашнего дня, чтобы выразить свой протест. На утро их окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом", - написал в Facebook член организации Сергей Мазур.

Он также опубликовал фото, на которых виден окровавленный человек.

Попасть на территорию, где будет проходить марш, можно только через рамки металлоискателей.

По состоянию на 9 утра у полицейского кордона в районе Оперного театра стоят несколько десятков противников прайда, полиция их не пускает.

Время от времени они скандируют "Позор!".

Копірайт зображення BBC News Україна

Один из противников хотел прорваться через рамки, его задержали. Во время задержания мужчина пострадал, его увезла скорая, рассказывает корреспондент BBC News Украина.

Копірайт зображення BBC News Україна

Внутри огороженной зоны спокойно, но на входе иногда возникают словесные перепалки.

Перекрытие улиц и изменения в работе транспорта

Полиция перекрыла все улицы в районе проведения марша - водителям советуют избегать этого района.

Полный перечень перекрытых улиц можно посмотреть здесь.

Поскольку улицы будут перекрыты, будут также изменены маршруты движения всего наземного общественного транспорта, который обычно курсирует в этом районе.

Киевский метрополитен также предупредил, что 17 июня утром не будут работать станции метро "Дворец спорта", "Театральная" и "Льва Толстого".

Кроме того, закрыта пересадка на станциях "Золотые ворота" и "Крещатик" - чтобы пересесть на другие ветви, людям советуют выйти из метро и пройти пешком до соседних.

В то же время транспортники планируют продлить на один час работу всех станций метрополитена 16 и 17 июня.

Это связано с проведением в парке "Муромец" фестиваля MotoOpenFest.

В полиции заявили, что порядок во время проведения "Марша равенства" будут обеспечивать пять тысяч правоохранителей.

Полиция также утверждает, что отслеживает в социальных сетях радикально настроенные к "Маршу равенства" группы и "проводит беседы с их организаторами".

В 2015 году во время "Марша равенства" на Оболонской набережной в результате нападения представителей радикальных организаций пострадали 20 человек, а один милиционер получил тяжелое ранение от осколочного взрыва.

С тех пор ежегодный марш происходит при беспрецедентных мерах безопасности.

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