В Москве такси врезалось в толпу: среди раненых - украинец
Вечером в субботу в центре Москвы водитель такси въехал в толпу пешеходов.
Среди семерых пострадавших - гражданин Украины, сообщают два российских информагентства со ссылкой на анонимный источник.
Водитель сказал, что пытался убежать, так как боялся, что толпа его убьет.
На видео с места происшествия видно, как за ним бегут и толкают.
Мужчина говорит, что 20 часов находился за рулем и ошибочно нажал на газ вместо тормоза.
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Водителя задержали на месте, полиция говорит, что это 28-летний гражданин Кыргызстана. Аварию расследуют.
Российские СМИ опубликовали видео инцидента. На нем машина выезжает из ряда транспорта, наезжает на пешеходов на тротуаре и врезается в знак дорожного движения.
"Предварительная причина ДТП - не справился с управлением", - сообщили в московской полиции.
Среди пострадавших - также две женщины из Мексики, две россиянки и двое граждан Азербайджана.
Улица Ильинка, на которой произошел инцидент, начинается от Красной площади. На ней расположено много госучреждений.
В Москве проходит Чемпионат мира по футболу, из-за чего в городе много туристов из других стран.