"Марш равенства" в Киеве: пострадали 11 человек

Копірайт зображення EPA Image caption Полиция задерживает одного из противников прайда

Во время столкновений перед акцией "КиевПрайд" пострадали 11 человек, говорят в полиции.

К медикам обратились шесть гражданских, кроме того, пятеро полицейских получили ожоги глаз от слезоточивого газа, рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.

От участников "Марша равенства" информация о пострадавших, по его словам, еще не поступала.

Сам прайд прошел в основном спокойно, но перед ним произошли две стычки между противниками акции и полицией. В участки доставили более 50 человек.

Крищенко сообщил, что на 12:00 большинство из них уже отпустили.

"Большая часть освобождена. Составлены административные материалы. В районные управления вызвали врачей оказывать помощь, кому это было нужно, и всем обеспечили правовую помощь. Еще несколько человек остаются. Их действия будут рассматриваться в контексте ст. 345 УК Украины (нанесение телесных повреждений работникам полиции. - Ред.)", - сказал он.

"Киевский метрополитен" также сообщил, что все станции, которые закрывали в связи с маршем, уже открыли. Метро работает в обычном режиме.

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Около 10 утра участники "Марша равенства" отправились шествием от Дома учителя на улице Владимирской к метро "Дворец спорта".

На акцию пришли несколько тысяч человек. Полиция оценила количество участников в 3,5 тысячи, организаторы - в 5.

Они выкрикивали лозунги "Будем жить, будем любить", "Права человека - превыше всего!", "Бунтуй, люби, права не отдавай!" и другие.

Копірайт зображення BBC News Україна

Марш длился около 40 минут.

После его окончания полиция создала коридор у станции метро "Льва Толстого", по которому участники зашли в подземку. Для всех остальных станция в это время была закрыта.

Отдельных желающих также cадили в автобусы.

Копірайт зображення BBC News Україна Image caption Некоторые из участников вспомнил и о режиссере Сенцове, который голодает в России

На прилегающих улицах и в метро (на станциях и в вагонах) дежурило много полиции. В центр города вывели 3 тыс. полицейских, и еще 2 тыс. - в другие районы.

Усиленные меры безопасности объясняются тем, что в предыдущие годы активистов подстерегали по дороге с акции.

На этот раз участников призвали снимать символику на выходе с территории проведения прайда.

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Во время прайда произошло несколько мелких инцидентов, говорит наш корреспондент: некоторые пытались помешать движению колонны, полиция их оттесняла.

Столкновения

Около 6 утра примерно 200 противников акции перекрыли дорогу на маршруте прайда.

По словам Крищенко, противники марша подали заявку на молебен на Майдане Незалежности.

"Но вопреки своей заявке, они, 220 человек, перекрыли улицу Владимирскую с целью препятствования маршу", - рассказал представитель полиции.

Правоохранители их оттеснили.

Копірайт зображення Сергій Мазур Image caption Противники маршу спробували перекрити вулицю за маршрутом руху прайду - на перехресті Володимирської та бульвару Шевченка

Также позднее произошло столкновение между противниками марша и полицией возле Оперного театра.

Всего в участки доставили 56 человек, говорят в полиции.

В организации С14 заявили об избиении.

"Активисты ночевали еще со вчерашнего дня, чтобы выразить свой протест. На утро их окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом", - написал в Facebook член организации Сергей Мазур.

Он также опубликовал фото, на которых видно окровавленного человека.

Копірайт зображення Сергій Мазур

Впоследствии представители движения С14 заблокировали дорогу под Шевченковским райотделом, требуя освободить задержанных.

"Транспортный коллапс на Лукьяновке. Заблокировано несколько дорог. Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг", - сказано в Facebook движения.

"Мама папа хорошо"

Попасть на территорию, где проходит марш, можно было только через рамки металлоискателей.

Копірайт зображення BBC News Україна

Корреспондент BBC News Украина стал свидетелем инцидента, когда один из противников марша хотел прорваться через рамки.

Его задержали и вывезли на "скорой".

Копірайт зображення BBC News Україна Image caption Во время задержания мужчина пострадал, его увезла скорая, рассказывает корреспондент BBC News Украина

Внутри огражденной зоны было спокойно, но на входе иногда возникали словесные перепалки.

Перекрытие улиц и изменения в работе транспорта

Полиция перекрывала все улицы в районе проведения марша - водителям советовали избегать этого района.

Полный перечень перекрытых улиц можно посмотреть здесь.

Из-за перекрытия улиц были изменены маршруты движения всего наземного общественного транспорта, который курсирует в этом районе.

В соцсетях многие сетуют на неудобства.

Копірайт зображення BBC News Україна

В то же время транспортники планируют продлить на один час работу всех станций метрополитена 16 и 17 июня.

Это связано с проведением в парке "Муромец" фестиваля MotoOpenFest.

Полиция также утверждает, что отслеживала в социальных сетях радикально настроенные к "Маршу равенства" группы и "проводят беседы с их организаторами".

В 2015 году во время "Марша равенства" на Оболонской набережной в результате нападения представителей радикальных организаций пострадали 20 человек, а один милиционер получил тяжелое ранение от осколочного взрыва.

С тех пор ежегодный марш проходит при беспрецедентных мерах безопасности.

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