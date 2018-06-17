Македония подписала соглашение об изменении своего названия

Копірайт зображення AFP Image caption Премьеры Греции и Македонии встретились неподалеку от границы между двумя странами

Греция и Македония подписали соглашение по изменению названия Македонии.

Согласно документу, соседка Греции теперь будет называться Северная Македония.

Греческий премьер Алексис Ципрас назвал это "смелым, историческим и необходимым шагом для наших народов".

Ожесточенный диспут между двумя странами из-за названия шел со времен распада бывшей Югославии, частью которой была современная Македония.

Спор даже тормозил вступление страны в НАТО и ЕС.

Копірайт зображення AFP Image caption Протесты против соглашения прошли в Греции

Греция заявляла, что используя название Македония, ее соседка намекает, что имеет претензии на северную греческую провинцию, которая также называется Македония.

Лидеры стран объявили о соглашении еще во вторник и подписали его, несмотря на протесты.

Премьер Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев в воскресенье наблюдали, как их министры иностранных дел подписывали соглашение на озере Преспа на северной границе Греции.

Договор еще должны одобрить парламенты стран и референдум в Македонии.

Националисты и в Греции, и в Македонии считают, что это соглашение разрушает идентичность стран.

В субботу парламент отклонил вотум недоверия правительству Ципраса. Его обвиняли в том, что он сделал слишком много уступок.

Живописная церемония

Гай де Лони, корреспондент BBC по вопросам Балкан

Церемония подписания напоминала свадьбу. На берегу живописного озера установили белый шатер. И действительно, один из участников согласился сменить свое имя.

После почти трех десятилетий споров северный сосед Греции вскоре должен стать Северной Македонией.

Находившийся в числе присутствующих пожилой мужчина кивнул и улыбнулся. Это - Мэтью Нимец, посредник ООН, четверть века пытвшийся найти приемлемое для обеих стран решение.

Он назвал премьер-министров и министров иностранных дел стран "четырьмя выдающимися лидерами" с "политической смелостью, дальновиднистю и дипломатическими талантами".

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