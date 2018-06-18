Землетрясение в Осаке: 3 погибших, десятки раненых

Во втором по размерам городе Японии, Осаке, в понедельник утром произошло землетрясение мощностью 6,1 балла по шкале Рихтера.

По сообщению местных СМИ, землетрясение произошло около 8:00 утра. Три человека, включая 9-летнюю девочку, погибли.

По сообщению AP, ранения получили более 40 человек. Однако Reuters сообщает, что пострадавших намного больше - более 200.

Землетрясение повредило водопроводы, электросети, остановлены производства и железнодорожное сообщение, сообщают японские СМИ.

Вместе с тем, по сообщениям, АЭС в зоне землетрясения не пострадали.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram