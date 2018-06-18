На ЧМ-2018 закрыли "безопасное пространство" для фанов-ЛГБТ

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Организация, которая во время Чемпионата мира по футболу в России хотела предоставить "безопасное пространство" для болельщиков, представляющих ЛГБТ-сообщество и этнические меньшинства, утверждает, что их выселили из помещения в Санкт-Петербурге.

"Дом разнообразия" (Diversity House) должен был работать на протяжении всего времени проведения чемпионата.

Его целью было организовать толерантное окружение для представителей ЛГБТ-сообщества и болельщиков не с белым цветом кожи, чтобы они спокойно могли смотреть матчи.

Однако в последний момент владельцы дома разорвали контракт с организаторами "безопасного пространства" и выставили их из дома.

"Они в очень грубой форме попросили нас освободить помещение, отключили электричество и ничего не объяснили", - рассказал один из организаторов ВВС.

Международная организация "Футбол против расизма" (Fare), которая была инициатором создания "безопасного пространства", заявила, что такие действия могут быть политически мотивированными.

Это была "политическая атака, которая показывает, как обсуждение прав человека ограничивается влиятельными консервативными силами в России", говорится в заявлении руководителя Fare Пиары Поуара.

Впрочем, для "безопасного пространства" было найдено новое место в центре, и его открыли в минувшую субботу.

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Гомосексуальность в России декриминализировали в 1993 году, однако предубеждения против представителей ЛГБТ все еще распространены.

FIFA, которая сотрудничает с Fare, заявивла, что связалась с властями Санкт-Петербурга и попросила решить этот вопрос, добавив, что сожалеет о случившемся.

Другой "Дом разнообразия" открыли в Москве как для болельщиков-иностранцев, так и для россиян. Там можно посмотреть матчи, посетить выставки, посвященные футболу, принять участие в дискуссиях. Он будет работать до конца чемпионата.

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