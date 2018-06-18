Экс-нападающий "Динамо" Мораес перешел в "Шахтер"
Бразильский форвард Жуниор Мораес, который в прошлом сезоне выступал за киевское "Динамо", перешел в состав их принципиальных соперников - донецкого "Шахтера", чемпиона и обладателя Кубка Украины. Об этом в понедельник официально сообщил сайт дончан.
Игрок присоединился к "горнякам" на правах свободного агента, ведь недавно у него закончился контракт с киевлянами - то есть денег за этот переход "Динамо" не получило.
Жуниор Мораес выступал за "динамовцев" с лета 2015 года (в 2017 году на правах аренды играл за китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь").
За это время он провел за киевскую команду 85 матчей, в которых забил 34 гола.
В целом в чемпионате Украины он сыграл 117 матчей, забив 57 мячей.
Несколько раз Жуниора Мораеса признавали лучшим игроком "Динамо", а в марте он впервые вывел на поле "динамовцев" в качестве капитана.
Однако клуб не смог договориться о новом контракте с бразильцем, и по завершению сезона 2017/2018 он покинул команду.
На фоне того, что из "Динамо" ушел другой нападающий, Мбокани, перед киевлянами сейчас стоит задача найти форварда для усиления атаки - из прошлогодней "основы" в команде остался лишь Артем Беседин.
Контракт Жуниора Мораеса с "Шахтером" рассчитан на два года.