Экс-нападающий "Динамо" Мораес перешел в "Шахтер"

Копірайт зображення ФК "Шахтар" Image caption Жуниор Мораес с традиционным жестом "Шахтера", который символизирует перекрещенные молоты

Бразильский форвард Жуниор Мораес, который в прошлом сезоне выступал за киевское "Динамо", перешел в состав их принципиальных соперников - донецкого "Шахтера", чемпиона и обладателя Кубка Украины. Об этом в понедельник официально сообщил сайт дончан.

Игрок присоединился к "горнякам" на правах свободного агента, ведь недавно у него закончился контракт с киевлянами - то есть денег за этот переход "Динамо" не получило.

Жуниор Мораес выступал за "динамовцев" с лета 2015 года (в 2017 году на правах аренды играл за китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь").

За это время он провел за киевскую команду 85 матчей, в которых забил 34 гола.

В целом в чемпионате Украины он сыграл 117 матчей, забив 57 мячей.

Копірайт зображення ФК "Динамо" (Київ) Image caption Еще в марте Мораес исполнял роль капитана киевского "Динамо"

Несколько раз Жуниора Мораеса признавали лучшим игроком "Динамо", а в марте он впервые вывел на поле "динамовцев" в качестве капитана.

Однако клуб не смог договориться о новом контракте с бразильцем, и по завершению сезона 2017/2018 он покинул команду.

На фоне того, что из "Динамо" ушел другой нападающий, Мбокани, перед киевлянами сейчас стоит задача найти форварда для усиления атаки - из прошлогодней "основы" в команде остался лишь Артем Беседин.

Контракт Жуниора Мораеса с "Шахтером" рассчитан на два года.

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