Землетрясение в Японии: погибла девочка и двое мужчин

Копірайт зображення AFP Image caption Поезда в префектуре Осака не ходят уже несколько часов

Мощное землетрясение в городе Осака - втором по размерам в Японии - унесло жизни по меньшей мере трех человек, более 200 получили ранения.

Местные аэропорты закрыты уже несколько часов, остановилось железнодорожное сообщение, предприятия не работают. В префектуре Осака расположено много производств, среди которых Panasonic и Daihatsu.

Землетрясение магнитудой 6,1 не вызывало цунами. АЭС в регионе работают в штатном режиме.

Землетрясение произошло около 8:00 утра в понедельник к северу от города.

Среди подтвержденных трех погибших - 9-летняя девочка, которую придавило разрушенной стеной в школе. Так же из-за падения стены погиб в собственном доме пожилой мужчина, сообщают местные СМИ.

Копірайт зображення Reuters

Несколько человек оказались в ловушке из-за разрушенных дорог и водопроводов, некоторые застряли в лифте из-за отключения электричества.

Без электричества остались более 170 тыс. домов, подача газа прекращена в более чем 100 тыс. домов.

Копірайт зображення Reuters

Из-за землетрясения были остановлены как местные поезда, так и скоростные поезда Синкансэн.

Землетрясение также ощущалось в таких городах как Киото, Нара, Хойго, Шига.

Метеорологическая служба предупредила о возможности повторных толчках в последующие дни.

Копірайт зображення EPA Image caption Поезда остановились, пассажиров эвакуировали

Есть также опасность того, что из-за дождей начнутся оползни.

Япония относится к сейсмически опасным регионам мира. На эту страну приходится около 20% всех землетрясений с магнитудой, превышающей 6.

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