Землетрясение в Японии: погибла девочка и двое мужчин
Мощное землетрясение в городе Осака - втором по размерам в Японии - унесло жизни по меньшей мере трех человек, более 200 получили ранения.
Местные аэропорты закрыты уже несколько часов, остановилось железнодорожное сообщение, предприятия не работают. В префектуре Осака расположено много производств, среди которых Panasonic и Daihatsu.
Землетрясение магнитудой 6,1 не вызывало цунами. АЭС в регионе работают в штатном режиме.
Землетрясение произошло около 8:00 утра в понедельник к северу от города.
Среди подтвержденных трех погибших - 9-летняя девочка, которую придавило разрушенной стеной в школе. Так же из-за падения стены погиб в собственном доме пожилой мужчина, сообщают местные СМИ.
Несколько человек оказались в ловушке из-за разрушенных дорог и водопроводов, некоторые застряли в лифте из-за отключения электричества.
Без электричества остались более 170 тыс. домов, подача газа прекращена в более чем 100 тыс. домов.
Из-за землетрясения были остановлены как местные поезда, так и скоростные поезда Синкансэн.
Землетрясение также ощущалось в таких городах как Киото, Нара, Хойго, Шига.
Метеорологическая служба предупредила о возможности повторных толчках в последующие дни.
Есть также опасность того, что из-за дождей начнутся оползни.
Япония относится к сейсмически опасным регионам мира. На эту страну приходится около 20% всех землетрясений с магнитудой, превышающей 6.