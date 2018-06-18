Жена принца Камбоджи погибла в автокатастрофе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Принц Нородом Ранарит и его жена ехали на встречу с политическими сторонниками накануне выборов в стране

Принц Камбоджи и бывший премьер-министр страны получил ранения, а его жена погибла в лобовом столкновении их автомобиля с такси.

Авария произошла на юго-западе Камбоджи. 74-летнего принца Нородома Ранарита и его 39-летнюю жену Оук Пхаллу забрали в местную больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

Принц Ранарит, сводный брат короля Камбоджи Нородома Сиамони, возглавляет политическую партию "Национальный объединенный фронт за независимую, нейтральную, мирную Камбоджу" (сокращенно - ФУНСИПЕК).

На юге страны он должен был встретиться со своими сторонниками. В следующем месяце в стране пройдут всеобщие выборы в парламент.

В прошлом году ведущую оппозиционную партию страны - "Камбоджийское национальное движение спасения" - распустили, а ее лидеру были предъявлены обвинения в измене.

Действующий премьер-министр Хун Сен, лидер "Народной партии Камбоджи", возглавляет правительство страны в течение 33 лет - его правление считается одним из самых продолжительных в современной Азии. Однако его давно обвиняли в преследовании политических оппонентов и злоупотреблении властью.

Принц Ранарит был сопредседателем правительства страны с 1993 по 1997 годы, когда в Камбодже была восстановлена монархия. И в 1997 году Хун Сен отстранил принца Ранарита от власти. Только в 2015 году принц Ранарит вернулся в политику.

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