Британские ученые: дети чаще всего рождаются в 4 утра

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Дети чаще всего рождаются в 4 утра - об этом свидетельствует исследование Университетского колледжа Лондона, который проанализировал данные рождения детей в Англии с 2005 по 2014 годы.

Больше всего детей рождаются с часу ночи до 7 утра, свидетельствует исследование. Из них больше всего - именно в 4 утра. Но это касается только детей, рожденных во время спонтанных, а не стимулированных родов.

А вот кесарево сечение чаще проводят утром в будни, тогда как запланированные искусственные роды чаще всего происходят в полночь.

В целом исследователи пришли к выводу, что подавляющее большинство родов - 70% - проходят вне регулярных рабочих часов - то есть только менее трети детей (28%) рождаются с 9 утра до 5 вечера.

Эти данные могут стать важными для организации работы родильных палат.

Эволюция

С 1950-х годов общие тренды в рождении детей очень сильно изменились: выросло количество искусственно стимулированных родов, кесаревых сечений и других акушерских вмешательств.

Однако, по словам профессора Элисон Макферлейн из Лондонского городского университета, в последнее время растет количество домашних родов - и это также влияет на общие тренды и работу врачей.

Доктор Питер Мартин, преподаватель прикладной статистики в Университетском колледже Лондона, объясняет то, что больше всего естественных родов происходит именно ночью, эволюцией.

"Наши предки жили группами, которые в течение дня были активными и расходились, а ночью снова собирались вместе для отдыха. Поэтому ночные роды и рождение, вероятно, давали матери и младенцу определенный уровень защиты", - говорит он.

В то же время, это не объясняет, почему, согласно статистике, на Рождество естественные роды происходят на 7% реже, чем в любой другой день.

Больше, чем просто роды

Как объясняет представитель британского Королевского колледжа акушерок Шон О'Салливан, исследование лондонских ученых может помочь родильным палатам в больницах правильно организовать свою работу.

По его совам, работа акушерок охватывает не только роды - но и антенатальный и постнатальный уход, кормление младенца и психологическую помощь роженице.

Исследование показывает, что родителям основном безразлично, во сколько рождается ребенок - главное, чтобы роды прошли удачно и для младенца, и для матери, отмечает Элизабет Дафф из родительской благотворительной организации NCT.

"Поэтому беспокоит то, что стимулированные роды организовывают так, что малыши рождаются около полуночи, когда сложнее получить доступ к старшему медперсоналу в случае возникновения осложнений", - заключает Дафф.

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