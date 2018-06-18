Нафтогаз вслед за Газпромом обратился в Апелляционный суд в Швеции: в чем суть?

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Украинский "Нафтогаз" потребует выполнения решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде в Швеции. Компания обратилась в тот же суд, где на прошлой неделе российский "Газпром" по ходатайству добился приостановления ареста своих активов, которые европейские суды начали замораживать в рамках выполнения арбитражных решений.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Однако "Газпром" отказался выполнять решение международного арбитража и подал апелляцию.

На прошлой неделе апелляционный суд округа Свеа в Швеции по ходатайству "Газпрома" приостановил принудительное взыскание с него 2,6 млрд долларов в рамках выполнения решений Стокголмського арбитража.

Что делает "Нафтогаз"?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Из-за апелляции "Газпрома" принудительное взыскание с него 2,6 млрд долларов в рамках выполнения решения Стокголмського арбитража приостановили

"Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража", - написал в Facebook главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он также выразил уверенность, что "Нафтогаз" "выиграет и в этом поединке".

Как пояснил Юрий Витренко, "поскольку обжалование решения трибунала не отменяет этого решения, то мы сейчас Газпрому ничего не должны. Это - результат нашей победы в Стокгольме".

Кроме того, Юрий Витренко в своей заметке объяснил финансовые детали решений Стокгольмского арбитража.

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