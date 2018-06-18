Герман показал своего "куратора из СБУ" по прозвищу "Дитрих"

Копірайт зображення УНІАН

Борис Герман, которого подозревают в заказе убийства журналиста Аркадия Бабченко, рассказал, что его "куратором" в контрразведке СБУ якобы был человек с именем Дмитрий и прозвищем "Дитрих". Об этом он заявил в понедельник во время судебного заседания по апелляции на его арест.

Он также показал присутствующим СМИ его фото, которое попросил приобщить к материалам дела.

Кроме того, Борис Герман рассказал журналистам, что настоящую фамилию "Дитриха" он забыл.

Его адвокаты просят приобщить распечатки из мессенджера, которые, по утверждению защиты, доказывают, что Борис Герман планировал поездку в Милан по бизнес-делам, а не с целью сбежать от украинских правоохранителей.

В свою очередь прокуроры попросили приобщить к материалам дела письмо от профильного департамента СБУ о том, что Борис Герман никогда не привлекался ни к каким операциям контрразведки Службы безопасности Украины.

"Убийство" Бабченко

29 мая полиция сообщила, что в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко.

Однако уже на следующий день СБУ и Генпрокуратура показали живого Бабченко и заявили, что это была спецоперация, которая позволила выявить заказчиков убийства журналиста и еще ряда лиц.

Копірайт зображення Reuters Image caption Аркадий Бабченко считался мертвым почти сутки

Тогда же силовики сказали, что задержали возможного организатора убийства - Бориса Германа. 31 мая суд арестовал его на два месяца без права залога.

Обвиняемый Борис Герман утверждает, что действительно "заказал" убийство Бабченко бывшему участнику боевых действий на Донбассе Алексею Цимбалюку, однако это была лишь имитация заказа, а на самом деле он действовал под контролем другого лица из одной из украинских спецслужб.

Также Герман на суде назвал вероятного заказчика из России - Вячеслава Пивоварника, который родился и вырос в Украине, но некоторое время назад уехал в РФ.

Пивоварник якобы работает в "личном фонде" Владимира Путина.

"Гражданин Т."

Копірайт зображення УНІАН Image caption В пятницу СБУ представила новые доказательство по делу Германа

15 июня СБУ объявила о задержании еще одного человека по делу о подготовке убийства Бабченко и других известных в Украине людей - "гражданина Т.".

В СБУ рассказали, что Герман "по указанию Пивоварника в мае 2018 года финансировал и обеспечивал переправку из РФ в нашу страну еще одной террористической группы в составе трех украинских граждан под руководством гражданина Украины Т."

Эти люди якобы тренировались в российском Ростове-на-Дону "представителями российских спецслужб".

"На основании полученной информации 13 июня 2018 года сотрудники СБУ задержали этого человека. Во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

В то же время СБУ сообщила о подозрении в совершении преступления Вячеславу Пивоварнику и проводит его розыск.

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