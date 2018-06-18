Продление санкций: что ЕС запрещает своим компаниям в Крыму?

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Евросоюз продлил экономические санкции против России, введенные после аннексии Крыма, еще на год - до 23 июня 2019 года.

Таким образом, они будут действовать уже пятый год подряд.

ЕС впервые ввел экономические санкции из-за аннексии Крыма в июне 2014 года - тогда под ограничения попал импорт товаров в страны ЕС из Крыма и Севастополя.

Позже в том же году Брюссель запретил европейским гражданам и компаниям инвестировать в отдельные сектора экономики Крыма и инфраструктурные проекты, недвижимость и другие объекты на полуострове, финансирование крымских предприятий и предоставление услуг, в том числе туристических.

Еще до этого из-за аннексии Крыма Евросоюз заморозил счета и запретил въезд ряду российских граждан.

О каких санкциях идет речь?

До июня 2019 года европейским компаниям и гражданам будет запрещено:

импортировать продукты из Крыма и Севастополя в ЕС;

инвестировать в Крыму и Севастополе, в частности покупать недвижимость на полуострове, финансировать крымские компании и предоставлять соответствующие услуги;

предоставлять туристические услуги в Крыму, а европейским круизным судам - ​​останавливаться в крымских портах без крайней необходимости;

экспортировать в Крым продукцию транспортной, коммуникационной и энергетической отраслей, а также продукцию, связанную с нефте- и газодобычей.

Знак "твердой приверженности"

Россия аннексировала Крым в 2014 году, выбрав формальным поводом так называемый референдум на полуострове. Украина и западные страны назвали это нарушением основополагающих принципов международного права.

В заявлении Брюсселя о продлении санкций говорится, что "ЕС остается твердо приверженным суверенитету и территориальной ценности Украины", а также "не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права".

Это не единственные санкции, которые ЕС ввел против России из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины.

Так, в июле этого года Совет ЕС рассмотрит, продлевать ли санкции против отдельных секторов российской экономики - решение об их продлении принимают ежегодно на основе оценки выполнения Минских договоренностей.

Кроме того, ЕС ограничил въезд 155 российским гражданам, а также заморозил их счета и счета еще 38 компаний. Продлевать ли эти санкции - Брюссель будет решать в сентябре этого года.

В 2014 году Запад также отменил саммит в формате "Большой восьмерки" (США, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Россия), который должен был проводиться в Сочи. Страны группы решили исключить Россию - и с тех пор подобные саммиты проводятся только в формате "Большой семерки". Хотя на нынешнем саммите президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в группу.

Россия летом 2014 года в ответ на санкции Запада ввела эмбарго на продукты, произведенные в ЕС и в США.

Российские власти не признают незаконность аннексии Крыма и заявляют, что санкции призваны "сдержать развитие России" и страны, которые их ввели, "сами от них страдают".

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