СБУ объяснила, что именно расследует в деле бразильца Лусварги

Копірайт зображення Getty Images Image caption 4 мая в Киеве представители националистических организаций схватили Рафаэля Лусварги и силой привели в здание СБУ, требуя наказать его за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов

Служба безопасности расследует похищение Рафаэля Лусварги неустановленными лицами.

Так в СБУ ответили на сообщение защитника бразильца об "осуществлении представителями С14 террористического акта и похищении человека".

Адвокат Валентин Рыбин написал в Facebook, что "в реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищении человека (гражданина Бразилии, Рафаэля Лусварги)".

Как уточнила ВВС News Украина пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, против С14 у Службы безопасности нет никаких уголовных производств.

"Зато есть уголовное производство, открытое по заявлению Рыбина о похищении иностранного гражданина неустановленными лицами", - сообщила она.

Она добавила, что это сделали 1 июня этого года, в соответствии с постановлением Шевченковского районного суда Киева.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В январе 2017 года Печерский суд Киева приговорил Рафаэля Лусварги к 13 годам тюрьмы по двум статьям: создание террористической организации и незаконных вооруженных формирований

В январе 2017 года Печерский суд Киева приговорил Рафаэля Лусварги к 13 годам тюрьмы по двум статьям: создание террористической организации и незаконных вооруженных формирований. Во время процесса он признал свою вину.

В декабре 2017 года подсудимому заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца. Когда бразилец находился на свободе, он жил в одном из киевских монастырей Украинской православной церкви (Московского патриархата).

4 мая в Киеве представители националистических организаций схватили Лусварги и силой привели в здание СБУ, требуя наказать его за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов.

7 мая Павлоградский районный суд арестовал Рафаэля Лусварги на 60 суток, которые истекают 5 июля.

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Рафаэль Лусварги родился в 1984 году в городе Сан-Паулу в Бразилии. В 18 лет вступил во французский Иностранный легион, где отслужил три года.

В течение 2006-2009 годов служил в бразильской военной полиции.

Два года учился в Курском медицинском университете, но медиком так и не стал. Пытался вступить в ряды российской армии, но ему отказали.

Судьбу Лусварги изменили протесты против проведения чемпионата мира по футболу в Бразилии в июне 2014 года, которые сопровождались столкновениями. Он стал "лицом протестов", его арестовали за подстрекательство к насилию и "сопротивление полиции", обвиняли в принадлежности к анархистскому "Черному блоку".

В материалах украинского суда указано, что Рафаэль Лусварги в сентябре 2014 - октябре 2015 года находился в рядах различных отрядов боевиков - в батальоне "Призрак", "14-м батальоне территориальной обороны "ЛНР", донских казаков, батальоне "Викинг", а также в "регулярной армии "ДНР".

В этих отрядах он был руководителем роты, инструктором и разведчиком.

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