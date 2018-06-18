Ryanair против продажи алкоголя в аэропортах. Почему?

Копірайт зображення PA Image caption Самолет из Дублина до Ибицы в минувшую субботу пришлось срочно посадить в Париже

Авиакомпания-лоукостер Ryanair призывает аэропорты к более жесткому регулированию продаж алкоголя.

Так, перевозчик предложил продавать по две единицы алкоголя на пассажира и запретить его продажу в 10 утра.

Такой призыв появился после того, как самолет авиакомпании вынужден был совершить экстренную посадку рейса из Дублина до Ибицы в Париже - из-за троих буйных пассажиров.

Этих людей пришлось снять с рейса, их задержала французская полиция.

"Это ответственность аэропортов - ввести такие меры, чтобы уменьшить чрезмерное потребление алкоголя и предотвратить проблемы. А не позволять пассажирам выпивать лишнего перед их рейсами", - заявили в Ryanair.

"Это абсолютно несправедливо, что аэропорты получают доходы от неограниченных продаж алкоголя пассажирам, возлагая последствия безопасности на авиакомпании", - добавили там.

В самолетах Ryanair будет запрещено распивать принесенный с собой алкоголь - употреблять можно будет только тот, который пассажиры купят на борту. При этом компания говорит, что на борту ее самолетов спиртного продается очень мало, поскольку все ее рейсы - кратковременные. "Наши экипажи натренированы работать с покупкой и употреблением клиентами алкоголя", - говорят там.

Компания также начала предупреждать пассажиров, штрафовать их, если те будут пить в самолетах свой алкоголь. Штрафы могут составить до 2,5 тысячи долларов.

Ежегодно крупнейший европейский лоукостер перевозит 130 млн человек в год. Ежедневно Ryanair осуществляет более 2 тысяч рейсов в день из 215 городов Европы и Северной Африки.

Представитель аэропорта Дублина заявил, что, конечно, поведение пассажиров на борту рейса Дублин-Ибица было недопустимым, однако предложения Ryanair ограничить продажи алкоголя - "драконовские", то есть необоснованно жесткие.

По его словам, из-за поведения "очень малого процента путешественников" такие ограничения затронут "всех пассажиров".

С октября Ryanair начнет работу в Украине. Десять рейсов будут летать из Киева, пять - из Львова.

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