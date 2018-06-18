Зачем омбудсмен Денисова ездила в Россию

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Украинская омбудсмен Людмила Денисова поговорила со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.

После встречи российская омбудсмен заявила, что стороны договорились разработать дорожную карту для посещения граждан, отбывающих наказание в России и в Украине.

Накануне омбудсмен Денисова безуспешно пыталась встретиться с заключенным Романом Сущенко. А до этого - с Олегом Сенцовым и Николаем Карпюком.

Два паспорта

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Большая часть встречи омбудсменов Украины и России продолжалась за закрытыми дверями.

В начале Татьяна Москалькова предложила Людмиле Денисовой обсудить меморандум о взаимном посещении заключенных в России и Украине.

В документе, в частности, предлагается урегулировать статус лиц с неустановленным гражданством.

Речь идет о случаях, когда осужденные имеют два паспорта - российский и украинский.

"По результатам наших мониторинговых визитов мы можем сформировать пакет предложений для президентов, возможно, для заключения соглашения, которое будет касаться этой категории лиц", - заявила Москалькова.

Людмила Денисова настаивала на праве консулов ​​посещать лиц с таким статусом.

"У нас есть граждане просто Украины, есть граждане Российской Федерации, и есть те, кого мы считаем гражданами с неурегулированным статусом. Поэтому принято решение предоставлять в отдельных случаях такое право", - сказала Денисова.

Сенцов и Вышинский

Копірайт зображення Антон Наумлюк

Омбудсмены договорились о посещении режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне.

Как сообщило российское агентство ТАСС, об этом после встречи рассказала Татьяна Москалькова.

"Предыдущая встреча уже позволила выработать некоторые шаги, и мы намерены вместе (с Денисовой. - Ред.) или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова. После этого мы, поскольку договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского, и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения для того, чтобы дорожная карта была эффективна", - сообщила Москалькова.

Г-жа Денисова сказала, что даты визитов еще обсуждаются. Хотя и не уточнила, кого именно должны посетить в первую очередь.

"Обсудим возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время. Мы проверим условия содержания, а также убедимся в той информации, которую передавали друг другу в письмах", - сообщила Денисова в Facebook.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по обвинению в организации терактов и поджогов.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов все обвинения отвергал и заявлял о пытках.

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15 мая СБУ задержала руководителя украинского офиса "РИА Новости" Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене.

Спецслужба установила, что весной 2014 г-н Вышинский получил задание провести подрывную информационную деятельность в Крыму. Позже, по данным СБУ, он действовал в поддержку так называемых "ДНР/ЛНР".

За свою работу он получил государственную российскую награду "За возвращение Крыма".

По данным спецслужбы, у Вышинского двойное гражданство - Украины и России.

Поездка к Сущенко

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Утром в понедельник Людмила Денисова пыталась посетить заключенного украинского журналиста Романа Сущенко.

По ее словам, у нее было разрешение на встречу от Московского городского суда, копию которого она отправила в СИЗО в районе Лефортово, где находится Сущенко.

Однако попасть в учреждение Денисова так и не смогла.

"Вышел заместитель руководителя учреждения и сообщил, что документы возвращены в Московский городской суд. На мой вопрос "Это отказ?" прозвучал ответ "Езжайте в суд, там все знают". Письменный ответ тоже не дали", - написала г-жа Денисова.

4 июня Романа Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Российский суд признал его виновным в шпионаже.

По словам адвоката Марка Фейгина, защита Сущенко намерена обжаловать приговор.

Вояж Денисовой

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О визитах омбудсменов России и Украины договорились президенты двух стран во время телефонного разговора 9 июня.

Но с самого начала поездки начались проблемы, г-жа Денисова жаловалась на действия российских коллег.

15 июня Людмилу Денисову не пустили в колонию к украинцу Олегу Сенцову, который уже более месяца голодает с требованием отпустить украинских политзаключенных в России.

Как рассказала Денисова в своем Facebook, руководство колонии отказало ей в визите без объяснения, а также не предоставило информацию о состоянии здоровья Сенцова.

Впоследствии российская омбудсмен Москалькова заявила, что Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, нарушая достигнутые договоренности.

16 июня Людмилу Денисову не пустили к украинцу Николаю Карпюку, который находится в российской тюрьме "Владимирский централ".

Николая Карпюка в России приговорили к 22 годам заключения по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне в 90-х годах. Свою вину он не признает.

Г-жа Денисова поехала в Россию, чтобы посетить именно украинских политзаключенных. Еще 14 июня она сообщала, что вопрос с визитом к Сенцову остается открытым, а первый визит должен был быть в город Омск в субботу, 16 июня. Там находится украинец Дмитрий Штыбликов.

Однако со Штыбликовым встретилась не она, а исполняющий обязанности консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Олег Финогенов.

В целом украинская сторона отмечает, что в российских и крымских тюрьмах находятся 70 украинских политзаключенных.

В украинских тюрьмах, по утверждению украинской власти, находятся 23 гражданина России, в том числе и задержанные во время боев на Донбассе.

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