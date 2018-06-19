Госдепартамент США отдаст разведку на аутсорсинг

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отслеживать военные сделки с появлением интернета стало гораздо проще

Госдепартамент США будет отслеживать коммерческую активность военно-промышленных комплексов иностранных государств с помощью сторонних организаций, как американских, так и иностранных. Искать информацию американцы планируют в том числе и на русском языке.

Помимо русского, отслеживать информацию предлагается в источниках на арабском, китайском, фарси и урду. При этом Госдепартамент интересуют не только готовящиеся сделки и поставки вооружений, но также текущие и прошлые.

О планах Госдепа стало известно из информации на государственном портале правительственных грантов. Там опубликовано объявление о конкурсе на создание проекта мониторинга и анализа информации, находящейся в открытом доступе, о сделках в области торговли вооружениями и военной техникой.

Объем контракта - до полумиллиона долларов. Участвовать в нем могут неправительственные, коммерческие и образовательные организации.

Эта информация необходима Госдепартаменту для контроля над соблюдением режима санкций и нераспространения. В объявлении особо подчеркивается, что речь идет об активности во всех областях торговли вооружениями и военной техникой, включая обычное оружие.

Компания должна будет сама анализировать и определять подозрительную активность в области нераспространения либо торговли с объектами санкций и запрещенными организациями, а также готовить доклады и сообщения на эту тему - в том числе и для предоставления другим государствам.

Контракт опубликован от имени Офиса совместного снижения угрозы (Office of Cooperative Threat Reduction), который занимается контролем над нераспространением технологий и оружия массового поражения, реализацией резолюций Совбеза ООН, контртеррористической и прочей деятельностью.

Открытые источники

Сбор информации из открытых источников (Open Source Intelligence - OSINT) - один из самых важных видов разведывательной деятельности спецслужб. Центральное разведывательное управление США занимается анализом открытых источников с 1940-х годов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Военный аэродром Бордж-Баджи-Мохтар в 2016 году. Так вполне может выглядеть снимок, из которого аналитики узнают о поставках военной техники в Алжир

Речь идет не только о публикациях в прессе. Информация содержится в различных опубликованных государственных документах, научных исследованиях, коммерческих материалах.

Получением и анализом информации, важной для принятия политических решений, занимались и занимаются не только разведслужбы, но и отделы в различных американских министерствах.

С появлением интернета, а еще больше с развитием социальных сетей, в открытом доступе стало появляться все больше информации, которую все труднее контролировать. Информация о военных контрактах распространяется через специальные тематические информационные сайты.

Сбором и анализом такой информации занимаются как правительственные организации, так и коммерческие компании и группы волонтеров, такие как, например, Bellingcat, результаты деятельности которой используют и государственные службы.

Отслеживанием военных контрактов, поставок военной техники и вооружений также занимается большое число различных групп, которые зачастую и распространяют свою информацию (или, как минимум, ее часть) через открытые источники.

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